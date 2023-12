Dove vedere Napoli-Monza in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-12-2023

La partita si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli, domenica 29 dicembre alle ore 18:30. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Napoli è reduce da un nuovo trend negativo innescato dopo la clamorosa debacle contro il Frosinone in Coppa Italia e proseguita con la brutta prestazione nella trasferta di Roma, dove i partenopei sono usciti sconfitti per 2-0 sprofondando al 7° posto in classifica proprio alle spalle dei giallorossi. Dalla gara di Roma sembrano essere emerse nuove irrequietudini in casa azzurra culminate nella doppia espulsione di Osimhen e Politano. La cura Mazzarri dunque, non è riuscita ancora a risollevare un Napoli che sembra sempre di più essere un lontano parente di quello visto la scorsa stagione. Il compito del mister sarà quello di portare il gruppo azzurro a collezionare una serie di risultati positivi nel tentativo di invertire il trend imboccato e di riposizionarsi in classifica nella zona Champions, la quale attualmente dista già 4 punti.

Lo stato di forma del Monza non è di fatto migliore di quello degli azzurri, anche in ottica brianzola infatti, i risultati sono totalmente differenti da quelli raccolti nella scorsa annata fin qui. Nelle ultime 5 gare gli uomini di Palladino sono riusciti a totalizzare solamente 4 punti grazie al successo di misura sul Genoa per 1-0 e il pareggio ottenuto in trasferta a Cagliari, per poi perdere con Milan, Fiorentina e Juventus. Palladino cercherà di capire se la propria rosa possa effettivamente far meglio dei 52 punti totali collezionati nello scorso campionato alla prima apparizione in Serie A dei brianzoli. La trasferta di Napoli sarà dunque, un test importante per il Monza dove l’obiettivo minimo sarà uscire indenni dal Maradona.

Dove vedere Napoli-Monza in diretta Tv e Streaming

Partita : Napoli-Monza

: Napoli-Monza Data: 29 dicembre

29 dicembre Orario: 18:30

18:30 Diretta Tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn e Tim Vision

Napoli-Monza sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Napoli-Monza potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini

Napoli-Monza le ultimissime:

Molti saranno i problemi di formazione che attanaglieranno le scelte di Walter Mazzarri per il prossimo turno di campionato. Il tecnico toscano oltre a fare a meno di Osimhen e Politano fuori per espulsione, rischia di non poter contare nemmeno su Lobotka, uscito malconcio contro la Roma per un problema all’anca ancora non del tutto smaltito. Assenza pesantissima quella dello slovacco che si va ad aggiungere alle indisponibilità di Natan e Olivera. Nel tridente davanti dunque, ci sarà Raspadori, con Kvara e Lindstroom sulle fasce avanzate. A centrocampo a prendere il posto di Lobotka sarà Cajuste, con Zielinski e Anguissa ai propri lati. Mentre in difesa toccherà a Ostigaard affiancare Rahamani con Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo dalla parte opposta.

Nel Monza, Palladino si affiderà ai colpi di genio di Colpani e alla rapidità in contropiede di Colombo e Dany Mota per far male in contropiede agli azzurri. A centrocampo invece Pessina e Gagliardini saranno gli interdittori con Ciurria e Kyriakopoulos esterni. In difesa ci sarà il recupero di Izzo che si posizionerà come braccetto di destra al fianco di Caldirola e D’Ambrosio.



Napoli-Monza probabili formazioni:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski;, Lindstroom, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All. Palladino