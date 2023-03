Napoli Lazio, dove vedere il match valido per la 25ª giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 3 marzo alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli – Lazio sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Napoli Lazio – La venticinquesima giornata di campionato di Serie A parte subito alla grande. A sfidarsi nel big match dell’anticipo del venerdì ci sono Napoli e Lazio. La squadra di Luciano Spalletti continua a pregustarsi il momento davvero idilliaco della propria squadra. Nessuno si sarebbe mai aspettato di raggiungere un risultato simile, in un’estate che si preannunciava davvero tormentata.

A propiziare il tutto è stato anche il KO dell’Inter contro il Bologna, i rossoblù si dimostrano, come lo scorso anno, ancora una volta le bestie nere del Biscione. La sconfitta dei nerazzurri ha allungato ancora di più la distanza dal Napoli che adesso è addirittura a +18 dai propri rivali. Senza la penalizzazione, anche la Juventus avrebbe gli stessi punti dell’Inter. Tanta cautela, comunque, da parte dell’ambiente che non intende sbilanciarsi troppo nel dichiarare il proprio grande obbiettivo.

Due giornate molto difficili aspettano il Napoli perché avrà la Lazio e poi l’Atalanta, prima del match di ritorno in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. I biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri, in attesa di esordire contro gli olandesi dell’Az Alkmaar in Conference League, hanno tutt’altre ambizioni.

Il sogno è sempre quello di raggiungere la fase a gironi della Champions . Le squadre che lottano per un posto in Europa sono tutte appaiate e distano solamente pochi punti l’une dell’altre. Tutto è ancora aperto.

Il Napoli viene dalla vittoria convincente in trasferta ad Empoli per 2-0 grazie sempre al solito strepitoso Victor Osimhen, sempre più capocannoniere dell’intero campionato. Successo di misura, invece, per la Lazio contro la Sampdoria dove il gol di Luis Alberto ha risolto una gara che si sarebbe potuto rivelare pericolosa per i biancocelesti, merito anche dell’ottima prestazione dei blucerchiati.

Nella gara d’andata all’Olimpico a trionfare sono stati gli azzurri che si sono imposti per 2-1. In vantaggio era andata la squadra di casa nel primo tempo con la rete di Zaccagni ma, nella ripresa, i partenopei hanno acciuffato i tre punti con i gol di Kim e Kvaratskhelia.

Napoli Lazio, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Lazio

Napoli-Lazio Data: 3 marzo

3 marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Lazio , match della 25ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Lazio è a cura di Stefano Borghi affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Lazio, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Lazio, le ultimissime

Nel 4-3-3 del Napoli, davanti a Meret ci sarà la solita difesa composta da Rrahmani e Kim. Sulla fascia sinistra partirà dal primo minuto Olivera, in seguito alla squalifica di Mario Rui, mentre sulla destra il solito capitano Di Lorenzo. Luciano Spalletti non ha intenzione di rinunciare al suo centrocampo formato da Zielinski insieme a Anguissa e Lobotka. In attacco il trio delle meraviglie composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

La Lazio risponde con un modulo assolutamente speculare. A difendere i pali ci sarà Provedel. In difesa la Lazio dovrà rinunciare a Casale e per questo motivo che come centrali ci sarà Romagnoli con Patric mentre sulle corsie laterali l’ex della partita Hysaj assieme a Marusic. Centrocampo a tre quello biancoceleste con Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Da valutare le condizioni di Pedro per l’infortunio alla mano, in attacco dovrebbero esserci Immobile supportato da Felipe Anderson e Zaccagni.

Napoli Lazio, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Napoli Lazio, precedenti e statistiche

Sono 163, in totale, le sfide tra Napoli e Lazio. Le vittorie sono 54 per gli azzurri mentre 38 quelle dei biancocelesti. 41, invece, i pareggi tra le due squadre.