Dove vedere Napoli-Juventus in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 11-09-2021

Dove vedere Napoli-Juventus, 3° Giornata di Serie A 2021-2022 Sabato 11 Settembre 2021 ore 18:00. La partita Napoli-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

In attesa che si concludano le gare di qualificazione a Qatar 2022 che vedranno impegnata questa sera l’Italia di Roberto Mancini contro la Lituania di Valdas Urbonas, la Serie A scalda i motori e si appresta a tornare in campo nel weekend con le sfide della terza giornata di campionato.

Napoli-Juventus, 3° giornata Serie A 2021-2022, 11-09-2021.

Si comincia alle 15:00 di sabato 11 con la sfida che vedrà affrontarsi le neopromosse Empoli e Venezia a cui farà seguito, alle ore 18:00, quello che, insieme a Milan-Lazio in programma domenica alle 18:00, è sicuramente il big match di questo turno di campionato: Napoli-Juventus.

Il match del Diego Armando Maradona tra azzurri e bianconeri non ha bisogno di particolari presentazioni; da un lato gli uomini di Luciano Spalletti, che occupano attualmente il primo posto in graduatoria a punteggio pieno, in coabitazione con Lazio, Inter, Milan e Roma, grazie alle due vittorie nelle prime due uscite contro Venezia e Genoa, dall’altro quelli di Massimiliano Allegri, fermi a 1 punto dopo il pareggio con l’Udinese e la sconfitta con l’Empoli nelle prime due partite della stagione.

Per la sfida che andrà in scena sabato all’ombra del Vesuvio il tecnico toscano della Vecchia Signora non potrà contare su Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United nelle scorse settimane, mentre quello dei partenopei recupera Victor Osimhen al quale è stata tolta una giornata di squalifica dopo l’espulsione diretta rimediata alla prima giornata contro il Venezia.

Come vedere Napoli-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Juventus

Competizione: Serie A

Data: sabato 11 settembre 2021

Orario: 18:00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (App e sito)

Guarda Napoli – Juventus in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Napoli-Juventus sarà visibile, a partire dalle 18:00 di sabato 11 settembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

Altro metodo per assistere alla sfida tra campani e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Si potrà guardare Napoli – Juventus in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Juventus

La radiocronaca di Napoli-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno, Rai Radio Uno Sport e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas. In attacco, il tridente formato da Politano, Insigne e Lozano.

Anche Allegri dovrebbe optare per il 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da schermo, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Rabiot. Davanti, il trio offensivo composto da Chiesa, Morata e Dybala.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.

Allenatore: Luciano Spalletti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche di Napoli-Juventus

I precedenti tra Napoli e Juventus sono complessivamente 176 (156 in Serie A, 12 in Coppa Italia, 4 in Supercoppa Italiana, 2 in Europa League/Coppa UEFA, 2 in Serie B) con un bilancio che dice 84 vittorie dei bianconeri, 43 degli azzurri e 49 pareggi. 197 i gol segnati dai partenopei, 274 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Juventus-Napoli 2-1 dello scorso 7 aprile (recupero 3° giornata Serie A 2020-2021). L’ultimo match al Diego Armando Maradona risale invece a Napoli-Juventus 1-0 dello scorso 13 febbraio (Serie A 2020-2021). L’ultimo pareggio è l’1-1 del San Paolo datato domenica 2 aprile 2017 (Serie A 2016-2017), mentre l’ultimo successo della Vecchia Signora all’ombra del Vesuvio risale all’1-2 del 3 marzo 2019 (Serie A 2018-2019).

Migliori Bookmakers AAMS