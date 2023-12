Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 03-12-2023

La partita si giocherà stadio “Maradona” di Napoli, domenica 3 dicembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

La cura Mazzarri sembra funzionare in maniera significativa al Napoli che aveva mostrato ampi margini di miglioramento nella gara con l’Atalanta, per poi far notare numerosi passi avanti anche nell’impegno infrasettimanale di Champions League contro il Real Madrid, dove gli azzurri sono capitolati solamente nei minuti finali tenendo testa ai Blancos. Ora gli attuali campioni d’Italia in carica dovranno ospitare la capolista della Serie A nella sfida di domenica sera al Maradona, con il Napoli che punterà a dar seguito alla vittoria di Bergamo e contemporaneamente riavvicinare la vetta della classifica e con l’Inter che cercherà, invece, di preservarla.

L’Inter, dunque, arriverà alla trasferta di Napoli dopo aver evitato quella che a partire dal primo tempo della gara contro il Benfica sembrava essere una disfatta europea destinata ad entrare nello score negativo nerazzurro, così non è stato però, perché i nerazzurri sono riusciti a recuperare il triplice svantaggio nei successivi 45 minuti, sfiorando addirittura la vittoria nel finale con il palo colpito da Barella. Un’altra incredibile prova di carattere mostrata dai nerazzurri, i quali adesso di appresteranno a dover mettere in campo tutte le proprie carte per uscire vittoriosi dalla trasferta napoletana e continuare a custodire il primo posto in classifica.

Dove vedere Napoli-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita : Napoli-Inter

: Napoli-Inter Data: 3 dicembre

3 dicembre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e Tim Vision

Napoli-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Napoli-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Napoli-Inter le ultimissime:

Nei partenopei Mazzarri pensa ad un cambio tra i pali dopo l’insicurezza di Meret contro i Blancos. Il tecnico toscano, infatti, potrebbe lanciare Gollini dal primo minuto. A centrocampo un’altra novità potrebbe essere quella di Cajuste dall’inizio, lo svedese sembra in vantaggio su Zielinski per una maglia da titolare al fianco di Anguissa e Lobotka. Davanti torna titolare in campionato dopo più di un mese Osimhen, il quale sarà affiancato da Kvara a sinistra e Politano a destra.

Nei nerazzurri Inzaghi è pronto a rilanciare dal primo tutti i titolari che hanno avuto modo di rifiatare nella gara infrasettimanale contro il Benfica. In porta ritorna Sommer, mentre in difesa Darmian scalerà come braccetto di destra con De Vrij centrale e Acerbi dalla parte opposta. Sulle fasce confermatissimo Dumfries e Di Marco con centrali Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Davanti ritorna la coppia d’attacco Martinez-Thuram, incaricata di far male alla retroguardia azzurra.

Napoli-Inter probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Indisponibili: Mario Rui, Olivera, Lindstrom.

Squalificati: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Indisponibili: Pavard, Bastoni.

Squalificati: nessuno.