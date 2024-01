Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 18-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “Al-Awwal Park” di Ryadh, giovedì 18 dicembre alle ore 20:00. Il match sarà visibile in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare sul Canale 5 in chiaro, mentre l’opzione streaming sarà rappresentata dall’app Mediaset Infinity, scaricabile gratuitamente dal proprio store sia per IOS che per Android.

Napoli-Fiorentina

Il Napoli è partito per Ryadh proprio poche ore dopo esser tornato al successo in campionato nel derby campano contro la Salernitana grazie ad il gol di Rrhamani arrivato in exremis. Una vittoria che sicuramente ha dato nuova linfa al Napoli di Walter Mazzarri che adesso è pronto a concentrarsi del tutto nella prossima gara di giovedì prossimo, la quale vedrà gli azzurri inaugurare il nuovo format delle Final Four della Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Una competizione che il Napoli non potrà assolutamente prendere sotto gamba se non vorrà correre il rischio di terminare la propria stagione senza trofei in bacheca, dopo gli addii prematuri agli obiettivi stagionali di scudetto e Coppa Italia.

Dall’altra parte l’eccezionale lavoro di Vincenzo Italiano con la sua Fiorentina, da quando è giunto sulla panchina della Viola infatti, Italiano è riuscito a proiettare la propria squadra verso orizzonti più ampi già nel corso della scorsa stagione con le finali di Conference League e Coppa Italia lo scorso anno entrambe però senza l’ottenimento del successo finale. Quest’anno la scalata Fiorentina continua ad avere seguito, con la Viola che oltre ad essere attualmente al quarto posto in campionato e in piena lotta Champions, sono anche sicuri di andarsi a giocare anche quest’anno la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il format della Final Four ha permesso alla Fiorentina di poter avere anche un nuovo palcoscenico dove potersi misurare, quello della Supercoppa Italiana dove sicuramente gli uomini di Italiano cercheranno di arrivare ancora una volta fino in fondo il Napoli è avvisato.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta Tv e Streaming

Napoli-Fiorentina, giovedì 18 gennaio con fischio d’inizio alle 20:00, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5 in quanto l’emittente italiana detiene in toto i diritti televisivi delle Supercoppa Italiana.

La sfida dell’Al-Awwal Park Stadium’ di Ryhad potrà essere seguita anche in diretta Streaming attraverso l’app Mediaset Infinity la quale è assolutamente gratuita e può essere scaricata dal proprio store sià per IOS che per Android.

Napoli-Fiorentina le ultimissime:

Mazzarri ripartirà dagli stessi 11 che hanno decretato la vittoria contro la Salernitana, con l’eccezione di Zielinski che tornerà dal primo minuto a centrocampo al posto dell’infortunato Cajuste, il polacco affiancherà Lobotka e Gaetano. In avanti dovrebbe spuntarla ancora Simeone per affiancare Kvara e Politano nel tridente azzurro, anche se comunque l’argentino resta in ballottaggio con Raspadori per il ruolo di punta centrale.

Anche nella Viola, Italiano cercherà di dar maggior spazio a coloro che fin qui sono stati impiegati meno, ma mantenendo sempre lo scheletro della formazione. In difesa Kayode potrebbe esser spodestato da Faranoni, mentre al centro della retroguardia Milenkovic dovrebbe dare il cambio a Martinez Quarta con Ranieri e Parisi a completare il reparto. A centrocampo Arthur e Mandragora restano in ballottaggio con Lopez e Duncan per una maglia da titolare sulla mediana, mentre davanti non ci dovrebbero essere novità sulla trequarti con Bonaventura, Brekalo e Ikone alle spalle di Beltran, preferito a Nzola.

Napoli-Fiorentina probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano