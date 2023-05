Napoli Fiorentina, dove vedere il match valido per la 34ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 7 maggio alle 18:00 al Maradona. Napoli – Fiorentina sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Con il scudetto ormai in tasca, il Napoli riabbraccia il proprio pubblico. Il pareggio ad Udine ha portato gli azzurri ad essere campioni d’Italia, dopo trentatré anni. Gioia azzurra immensa sia in Friuli, malgrado gli incedenti coi tifosi bianconeri, che al Maradona dove sono stati installati dei maxischermi in cui si è potuto visionare la partita. Proprio lì il Napoli ritornerà per quella che sarà il continuo della festa, stavolta tra le propria mura.

Al Maradona addobbato per l’occasione arriverà la Fiorentina che deve salutare la possibilità di ritornare in Europa: è ottava a -12 dal sesto posto. I Viola, però, rimangono ancora in gioco in diverse competizione: la semifinale di Conference League di giovedì contro il Basilea e poi la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Un momento davvero magico per la squadra di Vincenzo Italiano.

D’altro canto il Napoli giocherà con la mente sgombra da ogni pensiero ma non deciderà di certo di darla vinta e vuole celebrare lo scudetto acquisito nel migliore dei modi. Al Franchi la partita tra Fiorentina e Napoli è terminata 0-0, quello è stato l’ultimo pareggio esterno assieme proprio a quello di Udine.

Napoli Fiorentina, dove vederla in diretta TV e streaming

Napoli Fiorentina, match della 34ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Fiorentina in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Fiorentina è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Fiorentina, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Fiorentina, le ultimissime

Anche se lo scudetto è ormai conquistato, Spalletti non rinuncia ai suoi titolari. Davanti a Meret la difesa formata dall’instancabile capitano Di Lorenzo assieme a Rrahmani, Kim e potrebbe esserci spazio per Olivera. A centrocampo il trio formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, che subentra a Ndombelé. In attacco potrebbe riposare Lozano e potrebbe esserci Elmas al fianco di Kvaratskhelia e l’eroe del gol che è valso lo scudetto, Osimhen.

Italiano si prepara al meglio per la trasferta a Napoli ma dovrà fare a meno di Martinez Quarta. Con Terracciano tra i pali la difesa prevede Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi. Anche per i Viola centrocampo a tre con Amrabat che ha recuperato dall’infortunio assieme a Mandragora ed Ikoné. In avanti Bonaventura e Gonzalez a supporto di Cabral.

Napoli Fiorentina ,le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Ikoné; Bonaventura, Gonzalez; Cabral.