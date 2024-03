Dove vedere Monza-Roma in diretta TV, live streaming e probabili formazioni (02/03/2024)

Monza e Roma si affronteranno sabato 2 marzo alle ore 18.00 per il match che vale la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder di Sky e sul canale TV zona DAZN

Nel match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza si prospetta un bel pomeriggio di calcio. Due squadre che stanno vivendo momenti di forma eccezionali. Nelle ultime cinque gare di campionato, il Monza padrone di casa, vanta ben tre vittorie e due pareggi; il tutto condito da sette goal fatti e soli due subiti. Da ricordare la grandissima prestazione contro il Milan in cui i brianzoli sopra di due reti e di un uomo si fecero rimontare per poi rivincerla nel finale con un netto 4 a 2. In casa giallorossa con l’arrivo di De Rossi il morale sembra a mille, il suo arrivo ha portato in campionato cinque vittorie e una sola sconfitta; sedici sono i goal fatti, otto quelli subiti. Da segnalare anche il passaggio del turno in Europa League contro il Feyenoord che ha consentito ai capitolini di accedere agli ottavi.

Per quanto concerne i precedenti tra le due formazioni sono solamente tre: due vittorie per la Roma, di cui l’ultima per 1 a 0 con goal di El Shaarawy al 90′ nel girone d’andata, e un pareggio.

Dove vedere Monza-Roma in diretta TV e live streaming

Per poter guardare la partita Monza-Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Monza-Roma sarà visibile su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Monza-Roma, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti DAZN.

Grazie ai canali Zona DAZN disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere DAZN direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona DAZN con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

Monza-Roma dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Monza-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile: smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Monza-Roma

Monza con il solito Di Gregorio tra i pali, linea difensiva a quattro composta da Birindelli a destra, coppia centrale imposta da Caldirola e Pablo Marì, fascia sinistra occupata da Carboni. Le due torri in mezzo al campo dovrebbero essere Gagliardini e Pessina, con Mota, Colpani e Maldini a supporto dell’unica punta Djuric.

De Rossi che per la sua Roma ha pensato di mettere il migliore undici a disposizione per tentare di agguantare le zona Champions. Svilar in porta, terzino destro Kristensen con Mancini e Llorente centrali affiancati, lato sinistro, da Angeliño; centrocampo a tre formato da Paredes, in regia, Cristante e Pellegrini le mezze ali; tridente d’attacco composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Mota, Colpani, Maldini; Djuric.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente, Angeliño; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.