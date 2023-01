Dove vedere Monza-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-01-2023

Dove vedere Monza-Inter, match valevole per la 17°giornata di campionato.

La partita si giocherà allo stadio Brianteo di Monza, sabato 7 gennaio, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la gara sintonizzandosi al canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Monza di Raffale Palladino si prepara ad affrontare il match di sabato contro l’Inter, dopo il pareggio portato a casa nella prima partita del nuovo anno contro la Fiorentina al Franchi. I brianzoli sono riusciti ad ottenere un altro risultato utile, il terzo nelle ultime quattro gare. Dopo essere passati in svantaggio, infatti, con il gol di Cabral, arriva ancora una volta il gol del esterno di centrocampo, Carlos Augusto, che trova di fatto il suo quarto gol in campionato. Quel che è certo è che il Monza venderà sicuramente cara la pelle e potrà far leva sul fattore campo, anche se la zona retrocessione resta a debita distanza, con un +8 sulla terz’ultima.



Dall’altra parte, c’è l’Inter che arriva a Monza sulle ali dell’entusiasmo dopo il grande successo di San Siro sul Napoli per 1-0, con il gol di Dzeko che decreta la riapertura della corsa scudetto, riportando i neroazzurri a meno 8 dai partenopei. L’Inter di Simone Inzaghi, durante la prima parte di campionato, aveva ricevuto molte critiche per i mancati successi nei match contro le big, infatti, prima del Napoli i neroazzurri erano riusciti a vincere soltanto contro l’Atalanta a Bergamo. Con la vittoria sul Napoli, l’Inter ha dimostrato di fatto di aver ripescato quella mentalità giusta per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione e lo dimosta anche il fatto che i partenopei sono riusciti ad arrivare alla conclusione in porta soltanto negli ultimi 10 minuti di gara, cosa che finora non era mai accaduta prima. Adesso L’Inter si prepara ad affrontare la gara di Monza di Palladino, che negli ultimi quattro incontri di campionato ha perso soltanto con la Lazio.

Dove vedere Monza-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Monza-Inter

Monza-Inter Data: 7 gennaio

7 gennaio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn, Tim Vision

Monza-Inter sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.

La partita Monza-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Monza-Inter le ultimissime:

Nel Monza restano indisponibili Sensi, Rovella e Donati. Molto importante in difesa il rientro di Pablo Marì, che dopo l’incidente di Assago è tornato ad indossare una maglia da titolare nel match di Firenze. A centrocampo confermatissimi Pessina, Carlos Auguro e Ciurria, sballottaggio, invece, per una maglia da titolare tra Ranocchia e Birindelli. Sulla trequarti inamovibile Caprari e Colpani, pronti a dare sostegno a Dany Monta favorito nel ruolo di nove su Petagna.

Nei neroazzurri resta ai box Brozovic. Mentre in difesa potrebbe rivedersi De Vrij che darebbe il cambio al centro della difesa ad Acerbi. Sugli esterni Di Marco imprescindibile a sinistra e Dumfries pronto a tornare titolare dopo la panchina di mercoledì. In attacco Lukaku ha messo minuti importanti nelle gambe nella sfida conto il Napoli, ma Dzeko, nonostante l’età, appare in gran forma e potrebbe essere affiancato da Lautaro Martinez, con il belga che potrebbe subentrare a gara in corso.

Monza-Inter Probabili Formazioni:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Marlon, Marì, Izzo, Ciurria, Ranocchia, Pessina, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Dany Monta. All. Raffaele Palladino.



Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Di Marco, Martinez, Lukaku. All: Simone Inzaghi.