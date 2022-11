Dove vedere Mondiali Qatar 2022. Chi trasmette tutte le partite del competizione da novembre fino a dicembre in diretta TV e streaming.

Mancano pochissimi giorni all’inizio dei primi Mondiali invernali. Nonostante sia una delle edizioni più chiacchierate e criticate, il Qatar è già in fermento per il torneo di calcio più seguito al mondo. Per la prima volta la competizione si svolgerà in pieno autunno nell’emisfero boreale, abbandonando la forma tipica delle partite che si sono sempre svolte nel periodo estivo.

Per la seconda volta consecutiva, invece, la competizione sarà orfana dell’Italia. Gli azzurri non si sono qualificati ma non mancheranno i big match con sfide che si preannunciano già molto interessanti. Tantissime nazionali fortissime come Spagna, Inghilterra, Francia, Brasile… ma anche qualche outsider che potrebbe essere la rivelazione della competizione.

Sebbene l’Italia sia assente, i diritti TV sono stati comunque acquistati, ancor prima che la Nazionale allenata da Roberto Mancini avesse raggiunto la qualificazione. Lo stesso accadde nel 2018 con i Mondiali in Russia quando la Mediaset acquistò tutte le partite ottenendo, comunque, grandi ascolti.

Dove vedere Mondiali Qatar 2022 in diretta TV e streaming

Competizione: Mondiali Qatar

Mondiali Qatar Data: 20 novembre-2 dicembre

20 novembre-2 dicembre Canale tv: Rai

Streaming: Rai Play

La competizione, in Italia, è stata acquistata dalla Rai. La TV di Stato, infatti, trasmetterà tutte le partite in esclusiva attraverso i propri canali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Sport). Non mancheranno approfondimenti con tanti speciali sia nel prepartita che nel post partita.

I match potranno essere seguiti anche in Streaming sull’app Rai Play, scaricabile per PC, smartphone o tablet o visibile attraverso il proprio sito web.

Dove vedere Mondiali Qatar 2022, il calendario completo

FASE A GIRONI (Orari italiani)

20 novembre

Qatar-Ecuador (girone A, ore 17:00) – Rai 1

21 novembre

Inghilterra-Iran (B, ore 14:00) – Rai 2

Senegal-Olanda (girone A, ore 17:00) – Rai 1

Stati Uniti-Galles (B, ore 20:00) – Rai 1

22 novembre

Argentina-Arabia Saudita (C, ore 11:00) – Rai 2

Danimarca-Tunisia (D, ore 14:00) – Rai 2

Messico-Polonia (C, ore 17:00) – Rai 2

Francia-Australia (D, ore 20:00) – Rai 1

23 novembre

Marocco-Croazia (F, ore 11:00) – Rai 2

Germania-Giappone (E, ore 14:00) – Rai 1

Spagna-Costa Rica (E, ore 17:00 ) – Rai 3

Belgio-Canada (F, ore 20:00) – Rai 1

24 novembre

Svizzera-Camerun (G, ore 11:00) – Rai 2

Uruguay-Corea del Sud (H, ore 14:00) – Rai 2

Portogallo-Ghana (H, ore 17:00) – Rai 2

Brasile-Serbia (G, ore 20:00) – Rai 1

25 novembre

Galles-Iran (B, ore 11:00) – Rai 2

Olanda-Ecuador (A, ore 17:00) – Rai 2

Qatar-Senegal (A, ore 14:00) – Rai 2

Inghilterra-Stati Uniti (B, ore 20:00) – Rai 1

26 novembre

Tunisia-Australia (D, ore 11:00) – Rai 2

Polonia-Arabia Saudita (C, ore 14:00) – Rai 2

Francia-Danimarca (D, ore 17:00) – Rai 1

Argentina-Messico (C, ore 20:00) – Rai 1

27 novembre

Giappone-Costa Rica (E, ore 11:00) – Rai 2

Belgio-Marocco (F, ore 14:00) – Rai 1

Croazia-Canada (F, ore 17:00) – Rai 1

Spagna-Germania (E, ore 20:00) – Rai 1

28 novembre

Camerun-Serbia (G, ore 11:00) – Rai 2

Corea del Sud-Ghana (H, ore 14:00) – Rai 2

Brasile-Svizzera (G, ore 17:00) – Rai 1

Portogallo-Uruguay (H, ore 20:00) – Rai 1

29 novembre

Olanda-Qatar (A, ore 16:00) – Rai 1

Ecuador-Senegal (A, ore 16:00) – Rai 1

Galles-Inghilterra (B, ore 20:00) – Rai 1

Iran-Stati Uniti (B, ore 20:00) – RaiSport

30 novembre

Tunisia-Francia (D, ore 16:00) – Rai 1

Australia-Danimarca (D, ore 16:00) – RaiSport

Polonia-Argentina (C, ore 20:00) – Rai 1

Arabia Saudita-Messico (C, ore 20:00) – RaiSport

1 dicembre

Croazia-Belgio (F, ore 16:00) – Rai 1

Canada-Marocco (F, ore 16:00) – RaiSport

Giappone-Spagna (E, ore 20:00) – Rai 1

Costa Rica-Germania (E, ore 20:00) – RaiSport

2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo (H, ore 16:00) – Rai 1

Ghana-Uruguay (H, ore 16:00) – RaiSport

Camerun-Brasile (G, ore 20:) – Rai 1

Serbia-Svizzera (G, ore 20:00) – RaiSport

OTTAVI DI FINALE

3 dicembre

Partita 1 – Prima girone A-Seconda girone B (ore 16) – Rai 1

Partita 2 – Prima girone C-Seconda girone D (ore 20) – Rai 1

4 dicembre

Partita 3 – Prima girone D-Seconda girone C (16) – Rai 1

Partita 4 – Prima girone B-Seconda girone A (20) – Rai 1

5 dicembre

Partita 5 – Prima girone E-Seconda girone F (16) – Rai 1

Partita 6 – Prima girone G-Seconda girone H (20) – Rai 1

6 dicembre

Partita 7 – Prima girone F-Seconda girone E (16) – Rai 1

Partita 8 – Prima girone H-Seconda girone G (20) – Rai 1

QUARTI DI FINALE

9 dicembre

Partita 9 – Vincente partita 5-Vincente partita 6 (16:00) – Rai 1

Partita 10 – Vincente partita 1-Vincente partita 2 (20:00) – Rai 1

10 dicembre

Partita 11 – Vincente partita 7-Vincente partita 8 (16:00) – Rai 1

Partita 12 – Vincente partita 3-Vincente partita 4 (20:00) – Rai 1

SEMIFINALI

13 dicembre

Vincente partita 10-Vincente partita 9 (20:00) – Rai 1

14 dicembre

Vincente partita 12-Vincente partita 11 (20:00) – Rai 1

FINALI

17 dicembre

3°-4° posto (ore 16:00) – Rai 1

18 dicembre

1°-2° posto (ore 16:00) – Rai 1