Dove Vedere Milan–Arsenal 23 Luglio 2025: diretta TV e DAZN Amichevole Estiva a Singapore

Milan vs Arsenal

Il 23 luglio 2025 il Milan affronta l’Arsenal per il primo match del prestigioso Singapore Festival of Football, un evento internazionale che anticipa la stagione calcistica europea. L’incontro si disputerà allo stadio National Stadium di Singapore, con fischio d’inizio previsto alle 13:30 ora italiana. Per i rossoneri sarà la prima uscita ufficiale della tournée asiatica e un’occasione importante per testare i nuovi meccanismi sotto la guida di Massimiliano Allegri.

📺 Dove vedere la partita

Milan TV (in esclusiva su DAZN)

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Milan TV, il canale ufficiale del club rossonero. Gli abbonati DAZN potranno guardare la partita senza costi aggiuntivi, accedendo direttamente a Milan TV dalla propria app DAZN. Il servizio è disponibile su Smart TV, smartphone, tablet, console e PC, offrendo un’esperienza di visione flessibile e in alta qualità.

Anteprima tecnica della sfida

Il Milan affronta un avversario di grande livello, perfetto per mettere alla prova l’equilibrio tattico della squadra in fase di preparazione. Allegri potrà verificare lo stato di forma dei nuovi acquisti, mentre l’Arsenal di Arteta arriva con un gruppo rodato e ambizioso, pronto a puntare in alto in Premier League e in Europa.

Le condizioni climatiche di Singapore, con alte temperature e forte umidità, renderanno la gestione delle energie un fattore chiave nel corso dei novanta minuti.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana, Ricci, Loftus-Cheek; Pulisic, Colombo, Leao.

Allenatore: Allegri.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.

Allenatore: Arteta.

Queste probabili formazioni indicano l’intenzione di entrambe le squadre di affrontare la gara con un undici competitivo, bilanciando minutaggio tra titolari e giovani promettenti.

Perché non perdersi il match

Prima occasione per vedere in campo i nuovi volti del Milan

Test di alto livello contro una big europea

Diretta esclusiva in streaming su DAZN con commenti e contenuti dedicati

Calcio internazionale in un contesto suggestivo come Singapore

