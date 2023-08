Dove vedere Milan-Barcellona su Sky, Amazon o Dazn e Streaming: Probabili formazioni 02-08-2023

La partita si giocherà all’Allegiant Stadium di Paradise in Nevada, mercoledì 2 agosto, alle ore 05:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La tournée estiva negli Stati Uniti sta per giungere al termine, l’ultima gara tra Milan e Barcellona sarà appunto quella che chiuderà definitivamente il precampionato americano delle due squadre. La partita tra le due compagini andrà in scena domani all’Allegiant Stadium di Paradise in Nevada alle ore 20:00 odierne, mentre in Italia saranno, invece, le 05:00 per il fuso orario che passa tra i due continenti.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a chiudere la prima parte del suo precampionato estivo nell’ultima gara di domani in programma contro i catalani. I rossoneri sperano di collezionare il primo successo della tournée americana dopo le due sconfitte rocambolesche arrivate con Real Madrid e Juventus. Pioli approfitterà di quest’altro appuntamento americano per capire quale modulo adottare in vista dell’insidiosa trasferta di Bologna che aprirà le danze del campionato rossonero il prossimo 21 agosto. Il tecnico toscano, infatti, sta ancora sperimentato moduli come il 4-3-3 o il 4-2-3-1 dopo la grande mole di nuovi innesti rossoneri, non è da escludere che il Milan posso assorbire entrambe le strutture tattiche così come successo nella scorsa stagione, con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2, quest’ultimo di fatto riuscì a garantire ai rossoneri una bella iniezione di equilibro in una fase del campionato dove il 4-2-3-1 sembrava non calzare più a pennello, come nell’anno dello scudetto milanista.

Dall’altra parte un Barcellona totalmente rivitalizzato dalla cura Xavi, il tecnico spagnolo, infatti, ha saputo riportare la rosa catalana al successo della Liga dopo due stagioni di totale digiuno. Il Barcellona arriverà alla gara di domani con un input totalmente differente da quello milanista dopo la vittoria netta per 0-3 che i catalani hanno messo a segno nell’ultima amichevole americana contro i rivali del Real Madrid. Milan-Barcellona sa tanto di gara di livello di Champions League e quel che è certo e che nessuna delle due compagini vorrà lasciare nulla di intentato durante la gara. Uno spettacolo tutto da godere in terra americana.

Dove vedere Milan-Barcellona in Diretta Tv e Streaming

Partita: Milan-Barcellona

Milan-Barcellona Data: 2 agosto

2 agosto Orario: 5:00

5:00 Diretta Tv : Sky Sport Calcio, Sky Sport

: Sky Sport Calcio, Sky Sport Streaming: Dazn, Tim Vision e Now Tv

Milan-Barcellona sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo. La partita non verrà, invece, trasmessa da nessuna emittente in chiaro.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 si poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Milan-Barcellona potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Milan-Barcellona le ultimissime:

Mister Pioli potrebbe decidere di gettare nella mischia gran parte dei nuovi innesti come già successo nelle scorse gare con Romero e Pulisc, i quali hanno già dimostrato grandi spazi di personalità. In mediana si rivedrà molto probabilmente la coppia nuova composta da Reijnders e Loftus-Cheek. Davanti, invece, spazio ad Okafor dal primo minuto.

Nel Barcellona Xavi riconfermerà molto probabilmente l’assetto tattico visto nel rotondo 0-3 contro il Real Madrid. Le chiavi del centrocampo saranno ancora in mano al nuovo acquisto Gundogan, affiancato da De Jong e Pedri. In attacco tridente composto da Torres, Lewandowski e Raphinha

Milan Barcellona Probabili Formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leão. Allenatore: Pioli

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Alonso, Christensen, Araujo, Dest, Gündogan, de Jong, Pedri, Torres, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.