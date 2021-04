Dove vedere Manchester United-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 29-4-2021

Dove vedere Manchester United-Roma, andata della semifinale di UEFA Europa League, giovedì 29 Aprile alle 21:00. La partita Manchester United-Roma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY e TV8.

La serata dei “sogni”, nel “Teatro dei sogni“, contro un Diavolo voglioso di trasformare le ambizioni della Roma in incubi.

Manca sempre meno alla super sfida tra gli inglesi del Manchester United e l’ultimo baluardo italiano nelle competizioni europee, ovvero la Roma, e la sfida si prospetta tra le più accese e significative di quest’ultima annata calcistica.

I giallorossi di Paulo Fonseca si sono regalati una serata “di gala” in uno dei palcoscenici più romantici e più importanti di tutto il panorama calcistico contro una delle squadre che più ha inciso nell’economia di questo sport, ma, al netto dell’indubbia difficoltà nell’affrontare tale sfida, i capitolini devono puntare alla vittoria.

La Roma in campionato sta stentando più del dovuto e l’Europa League può diventare l’unica pista percorribile per sperare nella qualificazione in Champions League e rendere una stagione abbastanza deludente, una delle migliori degli ultimi anni.

L’esperienza di Dzeko e Mkhitaryan potrà essere molto utile se unita alla qualità dei tanti giovani in rosa, senza dimenticare la voglia di riscatto del grande ex Chris Smalling.

Nonostante ciò, però, il valore specifico della squadra che ospiterà la Roma è immensamente elevato. Lo United non è sicuramente al livello dei suoi antichi splendori ed è una squadra che può presentare punti deboli evidenti se affrontata nel modo giusto, ma la ricchezza di talento impone ai padroni di casa di essere favoriti.

Gli inglesi possono vantare la presenza di giocatori importanti come Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, Edinson Cavani e tanti altri.

Sulla carta la sfida europea della Roma sembra una montagna insormontabile, ma, nello stadio soprannominato Teatro dei Sogni proprio perché tutto è possibile, i giallorossi sono obbligati a sognare in grande e rendere il proprio percorso europeo indimenticabile.

Ultime sulle formazioni di Manchester United-Roma

Solskjaer ha idee abbastanza chiare riguardo la formazione da schierare contro i giallorossi e il modulo previsto per la sfida di giovedì sarà il 4-2-3-1 con Henderson tra i pali, Wan Bissaka e Luke Shaw come terzini e Lindelof e Maguire a fare da difensori centrali.

Fred farà coppia con Paul Pogba, leader e ispiratore della manovra dei Red Devils, mentre sulla trequarti ci saranno tre giocatori ad altissima trazione offensiva come Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford.

L’unica punta sarà Cavani.

Paulo Fonseca scommette sulla sua formazione tipo, inserendo nuovamente l’ex Smalling nella linea dei tre difensori insieme a Cristante e Ibanez.

Pau Lopez giocherà tra i pali, mentre Karsdorp e Spinazzola torneranno titolari nelle rispettive zone esterne. Al centro del campo Diawara è preferito a Villar, Veretout sarà titolare e Pellegrini, con Mkhitaryan, daranno assistenza all’unica punta Edin Dzeko.

Probabili formazioni di Manchester United-Roma

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Come vedere Manchester United-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Manchester United-Roma

: Manchester United-Roma Data : Giovedì 29 Aprile 2021

: Giovedì 29 Aprile 2021 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : SKY Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), TV8 (canale 8, 108 e 508HD)

: SKY Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), TV8 (canale 8, 108 e 508HD) Streaming: SkyGo (app e sito), NowTV (app e sito), TV8.it (sito)

Sarà possibile vedere la semifinale d’andata di Europa League, tra la Roma di Paulo Fonseca e il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 giovedì 29 aprile 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Old Trafford di Manchester sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle principali coppe europee, come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match, in diretta su TV8 e tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Manchester United-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Manchester United-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Manchester United-Roma

Sono 6 i precedenti tra le due squadre con la Roma uscita vincente sono in una occasione (2-1 nell’andata dei quarti di finale del 2006/2007).

Proprio quell’anno, durante la gara di ritorno, i giallorossi hanno subito una delle più celebri sconfitte in campo europeo, ovvero il 7-1 rifilato dallo United.

Borja Mayoral è il capocannoniere della competizione con 7 gol.

