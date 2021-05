Manchester United-Liverpool dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 2-5-2021

Dove vedere Manchester United-Liverpool, big match della 34^ giornata di Premier League, domenica 2 maggio 2021. La partita Manchester United-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Football e in streaming sull’app SkyGo.

Siamo giunti alla resa dei conti: Manchester United-Liverpool è il match che può assegnare matematicamente il titolo di campione d’Inghilterra o estromettere definitivamente i “Reds” dalla corsa a un posto in Champions. Il Manchester City guarda infatti con grande interesse al match di domani che, in caso di mancata vittoria dello United, lo incoronerebbe campione d’Inghilterra per la settima volta nella sua storia.

Dall’altra parte, gli uomini di Klopp sperano in una vittoria che dia morale e punti pesanti in classifica. Perdere anche contro lo United rappresenterebbe infatti una mazzata psicologica dalla quale sarebbe difficile risalire per il rush finale, che vede i “Reds” attardati di quattro lunghezze rispetto al Chelsea.

Le ultime sulle formazioni di Manchester United-Liverpool

Reduce dal netto successo europeo contro la Roma, Solskjaer conferma gran parte della formazione titolare: difesa praticamente confermata, a parte la presenza di Hederson, al posto di De Gea, tra i pali; a centrocampo giocano Fred e Pogba (che giovedì aveva agito in posizione più avanzata). Davanti, Rashford, supportato da Daniel James, Fernandes e Greenwood, concede un turno di riposo a Cavani.

Il Liverpool non può permettersi l’arma del turnover e schiera tutti i migliori: Alisson in porta; Arnold, Kabak, Fabinho e Robertson nella linea difensiva; a centrocampo, spazio per Milner e Wijnaldum in posizione di mezzali e Alcantara davanti alla difesa; in attacco, tridente confermato con Salah, Firmino e Mané.

Manchester United-Liverpool: probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. Allenatore: Solskjaer

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Milner, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

Dove vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv e streaming

Partita: Manchester United-Liverpool

Manchester United-Liverpool Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Football

Sky Sport Football Streaming: Sky Go, Now Tv

La diretta televisiva di Manchester United-Liverpool sarà garantita da Sky Sport Football, canale 203 di Sky. Lo streaming sarà fruibile, per tutti gli abbonati, attraverso l’app SkyGo.

Precedenti e statistiche Manchester United-Liverpool

Quella cui si assisterà domani è una vera “classica” del calcio inglese: in campo ci sono ben 129 trofei, di cui 22 conquistati a livello internazionale. Le due squadre si sono affrontate 208 volte nella propria storia, con un bilancio che pende a favore del Manchester: 80 vittorie contro le 69 avversarie. 59 i pareggi.

Migliori Bookmakers AAMS