Dove vedere Manchester United-Atalanta in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 20-10-2021

Dove vedere Manchester United-Atalanta, 3° Giornata della fase a gironi di Champions League . Il match si giocherà mercoledì 20 ottobre 2021 alle 21:00 all’Old Trafford. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv.

L’Atalanta si prepara a ritornare in Champions League e ci sarà il match inedito contro il Manchester United. La squadra di Gian Piero Gasperini è in testa al girone F con 4 punti dopo la vittoria per 1-0 contro lo Young Boys. Nell’incontro giocato con gli svizzeri è stato Pessina a regalare i primi tre punti europei alla Dea, successivamente al pareggio per 2-2 contro il Villareal. Dietro gli orobici c’è proprio il Manchester United.

I Red Devils, invece, vengono dalla sconfitta, a sorpresa, d’esordio contro lo Young Boys e alla vittoria per 2-1 contro il Villareal. Nell’incontro che è stato una sorta di replay della finale di Europa League dello scorso anno, è stato Cristiano Ronaldo a regalare, al 94′, la vittoria ai padroni di casa. In campionato la squadra di Ole Solskjær non sta particolarmente brillando.

Nell’ultimo turno c’è stata la sconfitta pesante per 4-2 contro il Leicester. Prima della caduta contro i Foxies, lo United veniva dal pareggio con l’Everton ed il KO casalingo contro l’Aston Villa. Lo United si allontana sempre di più dalla vetta e cerca un riscatto in Champions League con l’obbiettivo di raggiungere gli ottavi di finale.

Dove guardare Manchester United-Atalanta in diretta TV e streaming

Partita: Manchester United-Atalanta

Orario: 21:00

Data: 20 ottobre 2021

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite)

Diretta Streaming: Sky Go, Now TV, Mediaset Play

La partita Manchester United-Atalanta sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà visibile su diversi canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252)

Per vedere l’incontro in streaming, invece, bisognerà usare Sky Go, app disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa si può ricorrere anche a Now Tv , servizio streaming di Sky. La partita può essere visibile anche su Mediaset Play che, al costo di un abbonamento di 7,99 al mese, permette di vedere tutte la partite di Champions del martedì e di sette partite su otto del mercoledì.

Dove ascoltare Manchester United-Atalanta in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Manchester United-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Manchester United-Atalanta, le probabili formazioni

Il Manchester United dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. De Gea difenderà i pali mentre la difesa dovrebbe prevedere Lidelof e Bailly come centrali mentre sulle fasce Dalot e Shaw. Per il centrocampo spazio a Pogba al fianco di McTominay. Trequarti di grande qualità che prevede Greenwood, Bruno Fernandes al fianco di Cristiano Ronaldo, ancora a secco di gol nelle ultime uscite in Premier. Davanti l’unica punta con Cavani.

L’Atalanta risponde con un 3-4-2-1. Musso a porta mentre davanti a lui per la difesa potrebbero esserci Toloi, Palomino e Demiral. A centrocampo De Roon con Freuler come centrali mentre come laterali Maehle e Zappacosta. In attacco, Gasperini si affida a Ilicic e Malinovsky dietro l’unica punta Zapata.



Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lidelof, Bailly, Shaw; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Cavani.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Ilicic, Malinovsky; Zapata.

