Dove vedere Manchester City-Arsenal in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 26-04-2023

Dove vedere Manchester City-Arsenal, match valevole per la 33° giornata di Premier League. La partita si giocherà allo stadio “Etihad Stadium” di Manchester, sabato 26 aprile, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Sky e Streaming su Sky GO e su Now Tv.

Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a giocarsi tutto nel prossimo match di Premier League in programma contro l’Arsenal il 26 aprile. I Citizens, dopo aver archiviato la pratica semifinale di Champions League battendo molto agevolmente il Bayern Monaco, hanno tutte le intenzioni di riaprire il discorso anche in campionato. Attualmente le lunghezze dai Gunners sono 5, ma gli uomini di Guardiola possono vantare di avere ancora due partite in meno e con un potenziale successo nello scontro al vertice, Guardiola potrebbe riportare i suoi a -2 dalla vetta, in attesa di recuperare le due gare.

Dall’altra parte l’Arsenal di Arteta, reduce da un periodo in cui la vittoria in Premier League manca dallo scorso 1 aprile, in quell’occasione i Gunners vinsero contro il Leeds, ma da lì in poi sono arrivati solo pareggi contro Liverpool, West Ham e Southempton, che hanno di fatto perdere gran parte del vantaggio che l’Arsenal era riuscita ad ottenere sulla seconda. Adesso gli uomini di Arteta non hanno assolutamente intenzione di tornare a mettere in discussione il titolo. Dopo essere stati quasi per tutta la stagione in cima alla classifica, l’obiettivo dell’Arsenal sarà, dunque, quello di cercare di uscire dall’Etihad con un risultato positivo che possa quantomeno tenere a debita distanza il City.

Dove vedere Manchester City-Arsenal in Diretta Tv e Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (213)

Per poter seguire Manchester City-Arsenal in streaming basterà accedere dell’applicazione Sky Go, disponibile in maniera gratuita su tutti gli store oppure scaricandola dal sito dedicato. In alternativa c’è NOW, servizio di streaming di Sky, acquistando il Pass Sport al costo di 14,99.

Manchester City-Arsenal le ultimissime:

Guardiola confermerà il solito 3-4-2-1, con il confermatissimo Mahrez sulla corsia di destra dopo la tripletta messa a segno nell’ultima di Premier, mentre sulla corsia opposta pronto Grealish. Davanti unica punta Haaland, vero e proprio pericolo numero uno dell’Arsenal.

Arteta si affiderà al centrocampo tre, composto da Partey in mediana con Odegaard e Vieira mezzali. Davanti tridente composto da Martinelli, Jesus e Saka.

Manchester City-Arsenal Probabili Formazioni:

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Stones, Ruben Dias, Aké; Mahrez, Stones, Rodri, Grealish; Gundogan, De Bruyne; Haaland.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.