Dove vedere Malta-Italia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 26-03-2023

Dove vedere Malta-Italia, match valevole per le qualificazioni all’Europeo 2026.

La partita si giocherà allo stadio “Ta’Quali” di Ta’Quali, giovedì 16 marzo, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta Streaming su Rai Play.

La nazionale maltese non ha iniziato al meglio il proprio cammino alle prossima qualificazioni europee, gli uomini allenati dal tecnico Italiano, Michele Marcolini, sono stati infatti sconfitti nel primo match del Gruppo C dalla Macedonia del Nord per 2-1, con i gol di Elmas e Churlinov. La piccola nazione insulare ha impiegato ben 80 minuti prima di impensierire il portiere della Macedonia, mostrando di fatto una grande lentezza nella manovra e nella costruzione di gioco. È molto probabile che la squadra di Marcolini possa ripetere lo stesso schema di gioco anche nella gara di domani sera contro l’Italia, cercando di serrare i ranghi per la maggior parte della partita per poi sfruttare qualche occasione in contropiede.

Dall’altra parte gli azzurri di Roberto Mancini, che non sono riusciti a far valere il fattore casa nella prima gara di qualificazione contro l’Inghilterra, terminata sul punteggio di 1-2 a favore degli inglesi. Quello che è saltato di più all’occhio nella gara contro gli uomini di Southgate è stata sicuramente la mancanza di un gioco proposto dagli azzurri, che nel primo tempo sono stati del tutto succubi del gioco inglese. Nella ripresa si è accennata ad una piccola reazione, che è apparsa però del tutto limitata all’iniziativa dei singoli con nel caso del gol di Retegui. Quello che più vi si recrimina al tecnico italiano è la mancanza di coraggio nella progettazione futura della nazionale, il tecnico ha infatti confermato una formazione composta da giocatori come Toli, Acerbi e Jorginho che difficilmente potrebbero essere considerati dei titolari inamovibili nel prossimo europeo, lasciano in panchina Tonali, Romagnoli e Scalvini, per non parlare delle mancate convocazioni di Casale e Zaccagni, autori di eccellenti prestazioni quest’anno. Adesso Mancini è chiamato ad accumulare i primi punti qualificazione contro la nazionale Maltese, nella gara di domani sera in programma al “Ta’Quali”.

Dove vedere Malta-Italia in Diretta Tv e Streaming

Partita: Malta-Italia

Malta-Italia Data: 26 Marzo

26 Marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

Malta-Italia verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai Uno. Lo streaming del match sarà invece accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.



Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “Ta’Quali” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.



La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Malta-Italia le ultimissime:

Dopo le scelte molto discusse di formazione nella gara contro gli inglesi, Mancini potrebbe decidere di optare per uno svecchiamento negli undici titolare contro la nazionale maltese. In porta confermatissimo Donnarumma, schermato dalla difesa a 4 composta da Di Lorenzo, Romagnoli, Scalvini e Spinazzola. A centrocampo spazio a Tonali dal primo minuto al fianco di Verratti e di Cristante. In attacco confermatissimo Retegui, accompagnato ai lati da Gnonto e Politano.

Malta-Italia Probabili Formazioni:

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Jones. All. Marcolini



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. All. Mancini