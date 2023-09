Dove vedere Macedonia del Nord-Italia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 09-09-2023

La partita Macedonia del Nord-Italia si giocherà allo stadio “Tose Proeski” di Skopje, domenica 9 settembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

La Macedonia di Mister Milevski sfiderà nel quarto match valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali l’Italia del nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti. I macedoni sono fermi al quarto posto in classifica nel Gruppo C con solamente tre punti totalizzati in tre gare disputate, gli stessi della nazionale azzurra. Gli unici punti sono arrivati, infatti, nel primo match casalingo contro Malta, vinto dalla Macedonia per 2-1, mentre nelle ultime due incontri gli uomini di Milevski hanno incassato prima la sconfitta di misura contro l’Ucraina per 2-3 e poi la pesante debacle nel Regno Unito conto l’Inghilterra per 7-0.

Dall’altra parte invece ci sarà l’Italia del nuovo Commissario Tecnico, Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli ha preso da qualche settimana le redini in mano della Nazionale maggiore ed è già chiamato a portare risultati per aggiornare la classifica del Gruppo C in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo 2024. L’Italia, infatti, dopo solamente due gare disputate, è ferma al terzo posto in classifica dietro Ucraina (6 punti) e Inghilterra (12 punti) con solamente tre punti raccolti nella sfida contro Malta. Gli azzurri saranno chiamati a confrontarsi con una Macedonia che conoscono molto bene e che proprio un anno fa eliminava l’Italia dalla partecipazione al Mondiale 2022 in Qatar. Spalletti sarà, dunque, chiamato a sfatare lo score negativo contro i Macedoni, il quale recita una sola vittoria azzurra negli ultimi tre testa a testa tra le due nazionali.

Dove vedere Macedonia del Nord-Italia in Diretta Tv e Streaming

Macedonia del Nord-Italia verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai 1. Lo streaming del match sarà invece accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “Tose Proeski” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Macedonia del Nord-Italia le ultimissime:

Il Ct Milevski, si affiderà all’oramai rodato 4-3-3 con Rstovski, Zajkov, Masuliu e Aloisoki a comporre il comparto difensivo. A centrocampo Ademi a schermare la difesa con Bardhi e Ashkovski ai lati. Davanti tridente composto dal Elmas, Nestorovski e Trajkovski.



Dall’altra parte, invece, Spalletti lavora per plasmare la sua Italia. In porta confermatissimo Donnarumma, mentre in difesa il tecnico toscano sembra prediligere una la nuova generazione con Scalvini e Bastoni centrale e Dimarco e Di Lorenzo sulle corsie laterali. A centrocampo Cristante perno centrale con Barella e Tonali mezzali. Davanti l’unico dubbio sembra essere sull’out di sinistra tra Raspadori e Chiesa, con quest’ultimo leggermente favorito per comporre il tridente al fianco di Immobile e Zaccagli.

Macedonia del Nord-Italia Probabili Formazioni

Macedonia del Nord (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Chiesa, Immobile, Zaccagni.