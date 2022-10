Maccabi Haifa Juventus, match valido per la quarta giornata di Champions League, si giocherà martedì 11 ottobre alle 18:45 al Sammy Ofer Stadium di Haifa. L’incontro sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Serve solo una vittoria per animare le speranze di qualificazione della Juventus. La squadra di Max Allegri ha vinto la sfida d’andata contro il Maccabi Haifa per 3-1. La doppietta di Adrien Rabiot e la rete di Dusan Vlahović hanno regalato tre punti fondamentali mentre a nulla è servito il gol della bandiera di Dean David. I bianconeri sono vivi per la lotta agli ottavi di finale.

Il Maccabi, invece, continua a fare fatica. Gli israeliani sono ancora a zero punti e la situazione si fa davvero complicata per gli uomini di Barak Bakhar che possono continuare a sperare nell’Europa League solamente con qualche vittoria. La squadra di Haifa ritorna nel proprio stadio dopo aver giocato la partita contro il PSG, anch’essa persa.

Maccabi Haifa Juventus, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Maccabi Haifa-Juventus

Maccabi Haifa-Juventus Data: 11 ottobre

11 ottobre Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252)

Streaming: Mediaset Infinity, NOW, Sky Go

Maccabi Haifa Juventus sarà trasmessa su Sky. I canali sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile visionare la partita anche in streaming sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky ma anche su Mediaset Infinity +. Non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5.

Maccabi Haifa Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Maccabi Haifa-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Maccabi Haifa Juventus, le ultimissime

Maccabi con un 5-3-2. Cohen a porta e la difesa a cinque con i centrali Seck, Batubinsika e Goldberg e con i laterali Sundgren e Cornud. A centrocampo dovrebbe esserci dal primo minuto Muhammad, Chery e Abu Fani. In attacco il duo formato da Pierrot e Tchibota.

La Juventus risponde con un 4-3-3. Szczesny tra i pali e la difesa composta da Danilo, Bremer, Bonucci ed Alex Sandro. Nella mediana Locatelli, Paredes assieme a Rabiot, eroe della sfida d’andata. In attacco confermatissimi Kostić, Vlahović al fianco di un recuperato Di María.

Maccabi Haifa, le probabili formazioni

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Kostić, Vlahović, Di María.