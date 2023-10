Dove vedere Lecce-Torino in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-10-2023

La partita tra Lecce e Torino valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 28 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio Via del Mare e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Lecce-Torino, 10° giornata di Serie A – Stadiosport

Sabato 28 ottobre alle 18:00 allo stadio Via del Mare, si affronteranno il Lecce di Roberto D’Aversa e il Torino di Ivan Juric, incontro valido per la 10ª giornata di Serie A. I padroni di casa sono decimi in classifica con 13 punti, con un cammino fatto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ma non vincono da quattro giornate, in cui hanno raccolto 2 pareggi e 2 sconfitte. Ultima gioia salentina è datata 22 settembre, 1-0 casalingo contro il Genoa.

Zapata- Attaccante Torino

Ancora peggio è il cammino del Torino che è scivolato in 14ª posizione a quota 9, con rullino di marcia fatto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte e si presenta in terra salentina con 2 sconfitte consecutive ma soprattutto con un astinenza al gol preoccupante, 365 minuti, vale a dire un mese e 4 partite dalla rete di Zapata nei minuti finali contro la Roma.

Dove vedere Lecce-Torino in diretta Tv e Streaming

L’incontro del 10° turno di Serie A tra Lecce-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Tutti gli abbonati potranno collegarsi all’applicazione attraverso smart tv, tablet, smartphone e pc. La sfida sarà anche visibile in Tv su Sky, sul canale zona DAZN (214)

La telecronaca di Lecce-Torino visibile su DAZN sarà affidata a Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Lecce-Torino, precedenti e statistiche

Walter Mazzarri allenatore del Torino esonerato dopo la sconfitta in casa del Lecce per 4-0, stagione 2019-2020

Lecce e Torino si sono già affrontate 18 volte in Serie A con una leggera prevalenza dei granata con 7 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima delle quali, febbraio 2020 in terra pugliese, finita con un 4-0 molto pesante che costò la panchina al tecnico granata Walter Mazzarri.

Un Lecce che su 9 incontri casalinghi ha vinto per 3 volte, che oltre a quella citata, le altre sono da considerarsi storiche e nefaste per il Torino, segnate e contraddistinte da 2 discese in Serie B. Se da una parte sono state versate lacrime granata, dall’altra parte come non ricordare la prima corsa famosa sotto la curva dell’indimenticabile ed unico Carlo Mazzone.

25 giugno 1989, ultima giornata di Serie A, Lecce-Torino. La corsa (meno famosa di quel Brescia-Atalanta del 2001) di Carlo Mazzone dopo il gol di Barbas. Lecce salvo e nono posto, Torino in B.

Mito ❤️ pic.twitter.com/7aJr68HORl August 19, 2023

Lo stadio di Via del Mare in cui il Torino ha vinto in 2 circostanze, l’ultima delle quali nella passata stagione con un secco 2-0 ma in generale evoca bruttissimi ricordi, 2 retrocessioni, la prima delle quali nel giugno del 1989 clamorosa ed inaspettata.

25 giugno 1989: il #toro retrocede in serie B per la seconda volta nella propria storia, dopo la sconfitta di #Lecce per 3-1 #calcio #torino #torinofc #carlomazzone

ECCO IL SERVIZIO DELL'EPOCA: https://t.co/YJCbllSQLb pic.twitter.com/clz7tiWGjI — Famila76 – La Storia del Toro (@famila76) June 25, 2018

Lecce-Torino, probabili formazioni

Il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, avrà tutti a disposizione ad eccezione dei due infortunati Blin e Dermaku. In porta ci sarà Falcone, davanti a lui Baschirotto e Pongracic che formeranno la coppia centrale, con Gendrey e Gallo (in vantaggio su Dorgu) come terzini. Ramadani sarà il faro del centrocampo, con Kaba e Oudin (favorito su Rafia) mezzali. Il bomber Krstovic, la vera rivelazione e grande scoperta di Corvino, sarà il centravanti nel tridente offensivo con Almqvist e Strefezza.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Ivan Juric a rischio esonero: il Torino ha soli cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione – StadioSport.it

Dall’altra parte il Torino di Ivan Juric si presenta con numerose defezioni. In una partita in cui deve assolutamente raggiungere un risultato positivo se non vuole rischiare l’esonero il tecnico croato non avrà a disposizione 5 giocatori infortunati: Zapata in attacco, Vlasic sulla trequarti, Schuurs e Djidji in difesa e Soppy sulla fascia.

Il Torino si dovrebbe presentare con Milinkovic-Savic in porta, con Sazonov e Ricardo Rodríguez ai lati del rientrante Buongiorno favorito su Zima. Bellanova e Lazaro saranno le frecce sulle fasce, con Ilic e Ricci interni di centrocampo. In attacco, privo di Zapata, Sanabria e Pellegri si contendono il posto da centravanti, con Radonjic e Seck trequartisti.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Ricardo Rodríguez; Bellanova, Ilic, S. Ricci, Lazaro; Radonjic, Seck; Sanabria.