Dove vedere Lecce-Inter in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 13-8-2022

Dove vedere Lecce-Inter, 1° giornata di Serie A, Sabato 13 Agosto 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Via del Mare di Lecce sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Dopo una movimentata estate, Lecce e Inter sono pronte a sfidarsi per dare ufficialmente il via al proprio campionato di Serie A.

Se per i pugliesi la partita contro i nerazzurri rappresenterà il culmine di una festa partita già alla fine della scorsa stagione e che ha consegnato con merito agli uomini di Baroni la promozione nella massima divisione italiana, per l’Inter sarà l’inizio di un nuovo capitolo che dovrà, necessariamente, lasciarsi alle spalle il rammarico della stagione precedente, conclusa al secondo posto con molto da recriminare.

Il Lecce avrà la possibilità di iniziare il campionato 2022/23 in casa e lo fa con una formazione messa a nuovo da un calciomercato movimentato che ha visto, soprattutto, gli innesti di Frabotta dalla Juventus, pronto a rilanciarsi dopo i tanti guai fisici, e della punta Ceesay dallo Zurigo, interessante attaccante che ha messo a ferro e fuoco le difese svizzere.

L’Inter, ovviamente, non è stata da meno, anzi… I nerazzurri sono uno dei club più attivi sul calciomercato e hanno accolto innesti importanti come Onana, Mkhitaryan, Asllani o Bellanova.

Ultimo, ma non per importanza, Romelu Lukaku che torna a Milano con la volontà di continuare ciò che già fece nella sua prima avventura in nerazzurro, ovvero segnare, incidere e portare all’Inter trofei importanti.

Il primo tassello per gli obiettivi di salvezza (per il Lecce) e scudetto (per l’Inter) verrà aggiunto proprio al Via del Mare, dove i due club romperanno gli indugi e lasceranno la parola al campo.

Guarda Lecce Inter in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Lecce-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Lecce-Inter

Lecce-Inter Data: Sabato 13 Agosto 2022

Sabato 13 Agosto 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Lecce Inter sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lecce Inter in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra il Lecce di Marco Baroni e l’Inter di Simone Inzaghi, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Sabato 13 Agosto 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Via del Mare di Lecce sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Serie A come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lecce-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Lecce-Inter

Torna protagonista in Serie A, Romelu Lukaku, pronto alla sua seconda avventura con l’Inter

Il Lecce ritorna in Serie A ospitando l’Inter in un difficile match per i padroni di casa che hanno provato a rinforzarsi sul calciomercato.

La prima formazione dell’anno di Baroni dovrebbe corrispondere a un 4-3-3 con l’inserimento della nuova punta Ceesay, che viene dallo Zurigo. A dar sostegno all’attaccante, ci saranno Di Francesco e Strefezza.

Falcone presidierà i pali, mentre in difesa la linea dei quattro vedrà protagonisti Baschirotto e Frabotta sugli esterni e Blin al centro con Gendrey.

L’Inter potrebbe avere maggiori problemi a centrocampo con Asllani che dovrebbe debuttare in nerazzurro al posto dell’infortunato Brozovic.

Pochi cambiamenti rispetto alla formazione “tipo” della scorsa stagione, ma risalta sicuramente all’occhio il ritorno della Lu-La in attacco con Lukaku pronto alla sua seconda avventura in nerazzurro al fianco di Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Gendrey, Blin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All: Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All: Inzaghi.