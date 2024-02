Dove vedere Lecce – Fiorentina in Diretta Tv e Streaming 02-02-2024

Dove vedere Lecce – Fiorentina 23° Giornata di Serie A, Venerdì 2 Febbraio 2023 alle 20:45. Il match tra il Lecce di D’Aversa e la Fiorentina di Italiano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Dove vedere Lecce Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Lecce – Fiorentina è l’anticipo che apre la 23° Giornata di Serie A alle 20:45 allo Stadio Via del Mare.

Il Match di andata che si era giocato al Franchi il 27 agosto scorso alla 2° Giornata di Campionato era terminato in pareggio 2 a 2. I viola avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 2 a 0 grazie ai gol di Duncan e Nico Gonzalez. Il Lecce nella ripresa ha riagguantato il pareggio con i gol di Banda e Krstovic.

Questa sera al Via del Mare il Lecce di D’Aversa è alla ricerca di una vittoria che manca in campionato dal 16 dicembre scorso contro il Frosinone.

I salentini dopo quella vittoria hanno rimediato 5 sconfitte e 1 pareggio in casa contro il Cagliari.

Nelle ultime 3 Giornate il Lecce ha perso contro Lazio e Genoa in trasferta e Juventus in casa.

I salentini sono al 14° posto con 21 punti ma il terzultimo posto occupato da Udinese e Cagliari dista solo 3 lunghezze.

La Fiorentina invece è in piena lotta per un posto in Champions League.

I viola sono al 6° posto con 34 punti e una partita da recuperare a -2 dall’Atalanta che è quarta.

La Fiorentina è alla ricerca della sua prima vittoria in campionato in questo 2024.

I viola nelle 3 partite giocate hanno perso contro il Sassuolo in trasferta e Inter in casa domenica scorsa e pareggiato contro l’Udinese 1 a 1.

Come vedere Hellas Lecce – Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Lecce – Fiorentina

: Data : Venerdì 2 Febbraio 2024

: Venerdì 2 Febbraio 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Lecce – Fiorentina valido per la 23° Giornata di Serie A Venerdì 2 Febbraio alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Lecce – Fiorentina in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Massimo Gobbi.

Lecce – Fiorentina, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lecce – Fiorentina sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lecce – Fiorentina:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce – Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Lecce – Fiorentina:

D’Aversa manda in campo il suo Lecce con il solito 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Baschirotto e Pongracic centrali con Gendrey a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo c’è Blin in cabina di regia affiancato da Kaba e Oudin. In attacco il tridente formato da Krstovic, Almqvist e Banda.

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta e davanti a lui Quarta e Ranieri centrali con Faraoni a destra e Biraghi a sinistra. I due di centrocampo sono Maxime Lopez e Duncan. In attacco Beltram punta centrale supportato da Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

Precedenti e Statistiche di Lecce – Fiorentina:

Sono 31 i precedenti in Serie A tra Lecce e Fiorentina ed il bilancio è abbastanza equilibrato con 11 vittorie della Fiorentina, 11 pareggi e 9 vittorie del Lecce.

I salentini solo contro l’Udinese (11 vittorie) sono riusciti ad ottenere più successi in Serie A.

All’Andata il 27 agosto scorso il match è terminato in pareggio 2 a 2.

Nella scorsa stagione al Via Del Mare Lecce Fiorentina era terminato in parità 1 a 1.

La Fiorentina aveva vinto le 2 sfide precedenti giocate al Via del Mare nelle stagioni 2019-2020 1-3, 2011-2012 0-1.

L’ultima vittoria casalinga del Lecce contro la Fiorentina è stata nella stagione 2010-11 per 1 a 0 con gol di Di Michele.