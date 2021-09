Dove vedere Lazio-Roma in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 26-9-2021

Dove vedere Lazio-Roma, 6° Giornata di Serie A, Domenica 26 Settembre 2021 alle 18:00. Il derby dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Arriva presto, in questa stagione di Serie A, una delle partite più sentite del campionato e dove l’alto tasso emotivo condiziona tifosi e giocatori almeno due settimane prima dell’effettivo incontro.

Il derby di Roma non è (e non sarà mai) una partita normale. Non c’è logica nella stracittadina capitolina, per una sera la classifica non viene presa in considerazione e le varie crisi o problematiche ottenute fino a quel momento vengono dimenticate per poi essere cancellate in caso di vittoria, amplificate in caso di sconfitta.

Tutti conoscono il derby di Roma, ogni giocatore e componente dello staff sa perfettamente cosa significa per un biancoceleste o per un giallorosso vincere il confronto contro il rivale più temuto, eppure un conto e conoscere la storia e la tradizione di questa spettacolare partita e un altro è viverla.

Per Maurizio Sarri e Josè Mourinho sarà la prima stracittadina romana della loro lunga carriera e l’emozione contagerà anche due uomini pragmatici ed esperti come loro.

La prima di Sarri coincide con la prima, da biancoceleste, di Pedro, fortemente voluto dal tecnico toscano, che lo scorso anno incise nel derby di ritorno siglando anche un gol.

Per la Lazio l’aiuto arriverà dai vari Immobile e Luis Alberto, che nella gara d’andata distrussero i giallorossi, ma anche da Felipe Anderson al primo derby della sua seconda vita in biancoceleste.

I giallorossi punteranno sulla prima volta di Tammy Abraham e sull’esperienza del trio di trequartisti dietro di lui dove specialmente Zaniolo e Pellegrini sanno cosa significa per un giallorosso portare a casa questo match.

Da domenica 26 settembre, alle ore 18:00, il mondo del calcio si fermerà per sintonizzarsi all’Olimpico in un match che vale la storia.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN

Guarda Roma Udinese in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Lazio-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Lazio-Roma

: Lazio-Roma Data : Domenica 26 Settembre 2021

: Domenica 26 Settembre 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Josè Mourinho, il 26 settembre 2021, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Lazio Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Lazio-Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lazio-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Roma

Primo derby di Roma per Josè Mourinho

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara al derby di Roma con un 4-3-3 che può diventare 3-5-2 a chiara trazione offensiva, in fase di possesso.

In porta sarà confermato Pepe Reina con Luiz Felipe e Acerbi come centrali difensivi. Avranno, invece, licenza di spingere in avanti i due esterni designati per il match, ovvero Hysaj e Lazzari.

Il centrocampo sarà composto da Lucas Leiva, pronto a prendersi la cabina di regia, Milinkovic Savic nel ruolo di mezz’ala e Luis Alberto al quale si chiede la solita fantasia e classe.

In attacco, Pedro e Felipe Anderson daranno una mano all’unica punta Ciro Immobile.

I giallorossi di Mourinho schiereranno la formazione tipo con il già rodato 4-2-3-1 che prevede la presenza di Rui Patricio tra i pali e Karsdorp, con Vina, sugli esterni.

Al centro della difesa Mancini è sicuro della maglia da titolare, mentre Ibanez è attualmente favorito su Smalling.

Inamovibile, a centrocampo, la coppia Cristante–Veretout, mentre sulla trequarti dovrebbe essere sicura la presenza di H.Mkhitaryan, ormai totalmente ristabilito.

A completare il terzetto ci penseranno Pellegrini e Zaniolo con Tammy Abraham unica punta.

Probabili Formazioni di Lazio-Roma

Anche per Maurizio Sarri sarà il primo derby di Roma

Lazio (3-5-2): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; L.Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

Precedenti e statistiche di Lazio-Roma

Sono 191 i precedenti del derby della Roma.

La Lazio ha vinto 53 volte, mentre la Roma 71, i pareggi ammontano a 66.

Con 44 presenze, Francesco Totti è il giocatore con più apparizioni al derby.

Francesco Totti (insieme a Dino da Costa) è anche il giocatore che ha segnato più gol, 11.

Migliori Bookmakers AAMS