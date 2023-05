Dove vedere Lazio – Lecce in Diretta Tv e Streaming 12-05-2023

Dove vedere Lazio – Lecce, anticipo 35° Giornata di Serie A, Venerdì 12 Maggio 2023 alle 20:45.

Il match tra la Lazio di Sarri ed il Lecce di Baroni sarà trasmesso in Diretta TV su Sky Sport Calcio ed in Streaming su DAZN, Sky Go e NowTv.

La 35° Giornata di Serie A si apre con l’anticipo dell’Olimpico che vedrà di fronte la Lazio di Sarri alla ricerca di punti per restare nella zona Champions League ed il Lecce di Baroni alla ricerca di preziosi punti salvezza.

La Lazio di Sarri deve trovare continuità di risultati perchè per la lotta al 4° posto che vale l’accesso in Champions si sono rifatte sotto Milan e Inter oltre che Atalanta e Roma.

La Lazio sabato scorso è stata sconfitta a San Siro dal Milan nello scontro diretto ed è scesa al 3° posto in classifica dopo che la Juventus ha vinto contro l’Atalanta a Bergamo.

I biancocelesti sono a quota 64 punti a -2 dalla Juventus che è seconda e con un punto di vantaggio sull’Inter che segue a 63 e 2 sul Milan che è a quota 62.

Nelle ultime 4 giornate la Lazio ha rimediato 3 sconfitte contro Torino, Inter e Milan e 1 vittoria contro il Sassuolo all’Olimpico.

Il Lecce di Baroni è a quota 31 punti a + 4 dal terzultimo posto occupato dallo Spezia che domani affronterà il Milan.

I salentini dopo aver ritrovato la vittoria ed i 3 punti al via Del Mare contro l’Udinese il 28 aprile sono stati sconfitti prima a Torino dalla Juventus e poi al Via del Mare nel posticipo di domenica nello scontro diretto contro il Verona. Proprio gli scaligeri grazie alla vittoria hanno accorciato sul Lecce portandosi a -1 dai salentini.

Quando mancano ormai 4 Giornate alla fine del campionato la sfida è cruciale per entrambe le squadre che non possono permettersi passi falsi per i rispettivi obiettivi.

Guarda Lazio – Lecce in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Come vedere Lazio – Lecce in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Lazio – Lecce

: Lazio – Lecce Data : Venerdì 12 Maggio

: Venerdì 12 Maggio Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (253 del satellite).

: Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (253 del satellite). Streaming: DAZN, Sky Go, NowTv (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Lazio – Lecce valido per la 35° Giornata di Serie A Venerdì 12 Maggio alle ore 20:45 in diretta Tv su Sky Sport Calcio ed in Streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn.

Per poter guardare la partita Lazio – Lecce in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Edoardo Testoni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Lazio – Lecce, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Lazio – Lecce sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lazio – Lecce:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio – Lecce in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Lazio – Lecce:

Sassi manda in campo la sua Lazio con il 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Casale e Romagnoli centrali con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Marcos Antonio al centro affiancato da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In attacco il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Baroni schiera il suo Lecce con un 4-3-3 speculare con Falcone in porta e davanti a lui Baschirotto e Umtiti centrali con Gendrey a destra e Pezzella a sinistra. A centrocampo c’è Hjulmand in cabina di regia affiancato da Blin e Oudin. In attacco il tridente formatto da Strefezza, Colombo e Banda.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Patric, Pellegrini, Radu, Vecino, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Gallo, Persson, Maleh, Ceesay, Cassandro.

ARBITRO: Maresca di Napoli.