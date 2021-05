Lazio-Genoa: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 2-5-2021

Dove vedere Lazio-Genoa, match valevole per la 34^ giornata di Serie A 2020-21, domenica 2 maggio 2021. La partita verrà trasmessa in streaming da Dazn a partire dalle 12:30

Lazio-Genoa è un match valevole per la 34^ giornata di Serie A 2020-21: l’undici di Inzaghi cerca punti pesanti per alimentare il sogno Champions. Il Genoa, dall’atra parte, versa in una situazione di classifica relativamente tranquilla. Eppure ha bisogno di punti per mettere al sicuro l’obiettivo salvezza.

Entrambe le squadre vengono da risultati molto convincenti: il 3-0 con cui i biancocelesti hanno asfaltato il Milan all’Olimpico, e la vittoria del Genoa, 2-0 nel derby contro lo Spezia.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Genoa

La Lazio dovrà fare a meno di Acerbi, squalificato. Per il resto, Inzaghi potrà schierare l’undici migliore con Reina in porta; Marusic, Hoedt e Radu saranno i centrali; Lazzari e Lulic agiranno sugli esterni, con Savic, Leiva e Luis Alberto a centrocampo. In attacco, vista l’assenza del lungodegente Caicedo, ci saranno Immobile e Correa.

Il Genoa deve fare i conti con qualche assenza in più, a cominciare da quella di capitan Criscito, infortunato, e Pandev, squalificato. Nel suo 3-5-2 Ballardini schiererà Perin in porta; Biraschi, Radovanovic e Masiello in difesa; Goldaniga, vista anche l’assenza di Pellegrini, sarà costretto ad agire sulla sinistra, con Zappacosta sul versante opposto; a centrocampo dovrebbero giocare Zajc, Badelj e Strootman; in attacco, spazio a Scamacca e a Destro.

Lazio-Genoa: probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Goldaniga; Scamacca, Destro. Allenatore: Ballardini

Dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv e streaming

Partita : Lazio-Genoa

: Lazio-Genoa Data : Domenica 2 maggio 2021

: Domenica 2 maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : Dazn e Dazn 1

: Dazn e Dazn 1 Streaming: Dazn

La gara Lazio-Genoa, lunch match della 34^ giornata, sarà visibile domani, domenica 2 maggio, sulla piattaforma di streaming Dazn, a partire dalle 12:30. La diretta televisiva sarà garantita, per tutti gli abbonati Sky che avessero aderito all’offerta Sky/Dazn, sul canale Dazn1.

Precedenti e statistiche Lazio-Genoa

Sono 50 i precedenti tra queste due squadre allo Stadio Olimpico. Lazio in vantaggio con 26 vittorie contro le 8 avversarie. 16, ovviamente, i pareggi. Il Genoa è stata “bestia nera” della Lazio dal 2011 al 2015, con ben otto vittorie consecutive dei liguri in altrettanti incontri. Trend che poi si è invertito proprio nella stagione dell’insediamento di Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Negli ultimi 11 precedenti, infatti, la Lazio ha vinto sei volte contro le due affermazioni avversarie e gli altrettanti pareggi.

Migliori Bookmakers AAMS