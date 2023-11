Dove vedere Lazio-Feyenoord in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-11-2023

La partita Lazio-Feyenoord si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, martedì 7 novembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

La Lazio è alla continua ricerca di un proprio equilibro di rendimento in Serie A, i biancocelesti, infatti, sono soltanto dei lontani parenti di quelli della scorsa stagione, che dopo le prime 10 gare di campionato erano riusciti a collezionare ben 21 punti, 5 in più dei 16 racimolati dalla squadra di Sarri in questo primo quarto di campionato. Ad aggiungere ulteriore carico fisico e mentale al gruppo laziale in questa stagione c’è la Champions League, dove la Lazio è attualmente la terza forza del girone con 4 punti totalizzati, seguono Atletico Madrid a 5 e Feyenoord a 6, con il Celtic ultimo ad un solo punto. Dopo il brutto KO di qualche settimana fa a Rotterdam per 3-1, la Lazio deve assolutamente vincere in casa per tenere accese le speranze di qualificazione, se così non fosse, i biancocelesti potrebbero ritrovarsi già con più di un piede fuori dai giochi.

Dall’altra parte gli olandesi del Feyenoord, guidati dal tecnico Solt, reduci da un ottimo andamento tra campionato e coppe con 5 successi nelle ultime 6 gare disputate. Gli olandesi si trovano anche momentaneamente a guidare la testa della classifica in Champions nel Gruppo E, dove hanno perso soltanto contro l’Atletico Madrid. La squadra di Solt ha dimostrato già dinanzi ai propri tifosi di poter mettere in seria difficoltà la Lazio con le sue caratteristiche offensive e il suo gioco in velocità e, se questi ultimi dovessero riuscire ad imporsi anche all’Olimpico, strapperebbero di fatto un pass che li capulterebbe direttamente agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Dove vedere Lazio-Feyenoord in diretta Tv e Streaming

Partita : Lazio-Inter

: Lazio-Inter Data: 7 novembre

7 novembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky

: Sky Streaming: Now Tv e Mediaset Infinity

Lazio-Feyenoord sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ euro al mese. C’è anche l’opzione Mediaset Infinity, altra piattaforma dove verrà trasmesso il match di Champions League, in questo caso l’abbonamento costerà solamente 7,99€ al mese.



La partita Lazio-Feyenoord potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Lazio Feyenoord le ultimissime:

Sarri si affiderà ancora una volta al suo consueto 4-3-3 per cercare di sbaragliare la difesa olandese. Gli esterni di difesa saranno molto più offensivi con Lazzari e Pellegrini, mentre a centro del reparto agiranno Patric e Romagnoli. A centrocampo le chiavi della regia saranno affidate a Rovella, con Guendouzi e Luis Alberto mezzali. Davanti dovrebbe rivedersi il trio titolare con Zaccagni e Felipe Anderson larghi e Ciro Immobile unico riferimento centrale.

Modulo a specchio per il Feyenoord, nel quale Solt riconfermerà gli stessi 11 della gara d’andata. Osservato speciale l’attaccante messicano Gimenez, autore di una doppietta proprio a Rotterdam, che guiderà il centro dell’attacco con Paixao e Stengs larghi sulle fasce. A centrocampo Timber in mediana con Zerrouki e Wieffer ai lati.

Feyenoord-Lazio Probabili Formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Stengs, Wieffer, Timber; Zerrouki, Gimenez, Igor Paixao. All. Slot.