Dove vedere Lazio-Empoli in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 6-1-2022

Dove vedere Lazio-Empoli, match valido per la 20° giornata di Serie A. La partita si giocherà giovedì 6 gennaio alle 14:30 all’Olimpico. Lazio – Empoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Finita la sosta natalizia, ritorna anche la Serie A. La ventesima giornata è la prima del girone di ritorno in un campionato che, per la prima volta, presenta un girone asimmetrico. Infatti a sfidarsi nella prima giornata è la Lazio di Maurizio Sarri contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

I biancocelesti hanno terminato il 2021 con una vittoria per 3-1 in casa del Venezia grazie alle reti di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. Per i capitolini è stato il secondo successo consecutivo dopo quello contro il Genoa, maturato con lo stesso risultato. La Lazio, attualmente, è a 31 punti ed occupa l’ottavo posto ed è ad un solo punto dalle avversarie Roma e Fiorentina, per un posto in Europa.

Decisamente poco felice, invece, l’ultima partita dell’anno per l’Empoli che è caduto in casa per 4-2 contro il Milan di Stefano Pioli. Prima del KO contro i rossoneri, i toscani venivano da risultati utili consecutivi molto importanti come il successo in casa del Napoli per 1-0. L’Empoli, però, sta realizzando un campionato che sta andando al di sopra delle aspettative, essendo una neopromossa.

A dimostrazione dell’ottimo percorso della squadra di Andreazzoli, sono solamente tre punti di differenza tra Lazio ed Empoli che occupa il nono posto, dietro i prossimi avversari. L’obbiettivo degli Azzurri rimane sempre la salvezza ma con questa squadra, i toscani potrebbero continuare per poter raggiungere traguardi ancora più importanti.

Dove vedere Lazio-Empoli in diretta TV e streaming

Partita : Lazio-Empoli

: Lazio-Empoli Data : 6 gennaio

: 6 gennaio Orario : 14:30

: 14:30 Diretta TV : DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Lazio Empoli, match della 20° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Lazio – Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio – Empoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Lazio Empoli è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Empoli

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lazio-Empoli, le ultimissime

La Lazio schiererà in campo un 4-3-3. Strakosha a difendere i pali e davanti all’albanese la difesa con i centrali Luiz Felipe ed Acerbi e sulle fasce Marusic ed Hysaj. Per il centrocampo, Sarri potrebbe schierare dal primo minuto i mediani Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. In attacco, il tridente irrinunciabile con Pedro, Immobile e Zaccagni.

4-3-1-2 per l’Empoli. Vicario a porta e il reparto difensivo potrebbe prevedere Tonelli e Luperto nella posizione centrali e come terzini Stojanovic e Parisi. Per la mediana Henderson e Ricci affiancheranno Bandinelli. Per l’attacco il trequartista Bajrami farà da sponda ai due attaccanti Di Francesco e Pinamonti.

Lazio-Empoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti

