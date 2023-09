Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 19-09-2023

La partita Lazio-Atletico Madrid si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, martedì 19 settembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

La Lazio di Maurizio Sarri ritorna sul palcoscenico della Champions League, dopo l’eccellente stagione scorsa conclusa al secondo posto dietro il Napoli. L’avvio di stagione dei biancocelesti non è stato certamente quello sperato da Sarri che, dopo quattro partite disputate, si ritrova ad aver incassato già tre sconfitte contro Juventus, Genoa e Lecce. La gara di martedì in programma all’Olimpico contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, rappresenterà una vera e propria prova di forza per gli uomini di Sarri che in caso di successo potrebbero ritrovare la giusta iniezione di forza anche per le prossime gare di campionato. Dopo il sorteggio dei gironi avvenuto a Nyon e la conseguente collocazione della Lazio nel Gruppo E insieme a Atletico, Celtic e Feyenoord, l’obiettivo dei biancocelesti di raggiungere la fase ad eliminazione diretta sembra esser diventato più che abbordabile, ma per riuscirci servirà fin da subito una grade prova da parte degli uomini di Sarri.

Dall’altra parte l’Atletico Madrid dell’ex biancoceleste Simeone, che ritorna da tecnico in quello stadio che lo vide protagonista per molti anni proprio con quella maglia per ben 136 partite. I Colchoneros sono alla ricerca di riscatto dopo la deludente sconfitta incassata nell’ultima gara di Liga contro il Valencia al Mestalla per 3-0. Quest’anno l’Atletico avrà il compito di comandare il Gruppo E e di cancellare il cammino europeo della scorsa stagione dove i Colchoneros non riuscirono a passare un girone sulla carta alla portata con Bruges, Porto e Leverkusen, ma addirittura conclusero con il quarto posto in classifica con solamente 5 punti totalizzati.

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in diretta Tv e Streaming

Partita: Lazio-Atletico Madrid

Lazio-Atletico Madrid Data: 19 settembre

19 settembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Canale 5 e Sky

: Canale 5 e Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Lazio-Atletico Madrid sarà trasmessa chiaro su Canale 5, oltre a essere visibile anche in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky e di conseguenza anche alla partita in programma e da Mediaset Infinity, anch’essa piattaforma detentrice dei diritti delle gare di Champions League.

La partita Lazio-Atletico Madrid potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Lazio-Atletico Madrid le ultimissime:

Anche Simeone si affida al solito schema tattico del 3-5-2, con Witsel nel nuovo ruolo di difensore centrale affiancato da Hermoso e Savic. A centrocampo Niguez, Barrios e De Paul, mentre i quinti saranno Carrasco e Molina. Davanti coppia d’attacco composta da Morata e Griezmann.

Pochi i cambi apportati alla propria formazione da Maurizio Sarri, che dovrebbe affidarsi ancora una volta ai medesimi uomini scesi in campo nell’ultima di campionato contro la Juventus, stavolta però con speranze diverse. L’unico cambio di formazione potrebbe vedersi a centrocampo, con Guendouzi pronto a sostituire Kamada. Attenzione però anche al ballottaggio tra Rovella e Cataldi per il ruolo di schermo davanti alla difesa. Davanti l’oramai consueto tridente con Felipe Andersone, Immobile e Zaccagni.

Lazio-Atletico Madrid Probabili Formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Barrios, De Paul, Saul, Carrasco; Griezmann, Morata. All. Simeone