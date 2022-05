Dove vedere la Finalissima Italia-Argentina in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 1-6-2022

Dove vedere la Finalissima tra Italia e Argentina in diretta TV e streaming. Il match si giocherà mercoledì 1 giugno alle 20:45 (15:45 in Argentina) nello Stadio di Wembley, a Londra. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Raiplay.

Il 15 dicembre 2021 la UEFA e la CONMEBOL hanno voluto fortificare i loro rapporti. Per questo motivo che si è deciso di dare via ad una finalissima tra le due squadre che hanno vinto le proprie competizioni: l’Italia, campione di Euro 2021, e l’Argentina che ha trionfato nella scorsa edizione della Copa America. La sfida deciderà chi sarà la migliore.

La finalissima arriva in un momento davvero poco felice per l’Italia. La Nazionale per il secondo anno consecutivo ha mancato la qualificazione ai Mondiali del prossimo novembre. La beffa contro la Macedonia del Nord ha gettato tantissime ombre su Roberto Mancini che dovrà recuperare l’entusiasmo dell’intero popolo italiano.

Già qualificata da un pezzo in un girone dove ha dominato assieme al Brasile, l’Argentina di Lionel Scaloni sogna di essere tra le protagoniste indiscusse della competizione mondiale. L’Albiceleste è finita nel girone C assieme ad Arabia Esaudita, Messico e Polonia. Quello di mercoledì sarà un ottimo test preparatorio prima di iniziare l’avventura in Qatar.

Dove seguire Italia-Argentina in diretta TV e streaming

Partita: Italia-Argentina

Italia-Argentina Data: 1 giugno

1 giugno Orario: 20:45 (15:45 in Argentina)

20:45 (15:45 in Argentina) Canale tv: Rai 1

Streaming: Raiplay

La finalissima Italia-Argentina, come tutte le partite della Nazionale, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Italia-Argentina, le ultimissime

4-3-3 per l’Italia. A porta sempre Donnarumma. Davanti a lui come centrali Bonucci potrebbe partire al fianco di Bastoni, anche se è probabile che ci sia Chiellini come titolare per dire addio anche alla maglia azzurra dopo il ritiro con la Juventus. Sulle fasce Di Lorenzo con Emerson. Per il centrocampo azzurro dovrebbero esserci dal primo minuto Barella, Jorginho e Verratti. In attacco Chiesa e Insigne a supporto di Immobile.

Modulo speculare per l’Argentina. Tra i pali E. Martínez e il reparto difensivo potrebbe essere formato da Montiel, Romero, Otamendi e Acuña. In mediana possibile l’impiego di De Paul al fianco di Paredes e Lo Celso. Per l’attacco L. Martínez e Di María a fare da sponda a Messi.

Italia-Argentina, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Argentina (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martínez, Di María