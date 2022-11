Juventus Nantes : diretta tv, streaming con date e orari del sedicesimo di Europa League. Tutto ciò che c’è da sapere sulla squadra francese.

Contro ogni pronostico, la Juventus è retrocessa in Europa League. I bianconeri erano finiti in un girone di Champions League con PSG, Maccabi Haifa e Benfica con i portoghesi che si sono rivelati la vera sorpresa del gruppo H. La squadra di Lisbona, di fatti, si è giocata fino all’ultima giornata il primo posto con i parigini, mentre la Juventus si è dovuta accontentare del terzo posto .

Un vero e proprio flop per i bianconeri che hanno collezionato solamente una vittoria in sei partite, arrivando a pari punti assieme ad un modestissimo Maccabi. Adesso la squadra di Max Allegri dovrà ricominciare dagli errori visti in Champions per poter ripartire nella nuova competizione. Di fronte avrà una squadra abbastanza abbordabile: il Nantes.

I francesi arrivano da un nono posto nella scorsa stagione di Ligue 1 ma sono arrivati alla fase a gironi di Europa League dopo aver vinto la Coppa di Francia contro il Nizza. In un girone G stradominato dal Friburgo con quattordici punti, il Nantes è riuscito a prendersi il secondo posto con nove punti dietro il Qarabag e l’Olympiakos.

La squadra di Antoine Kombouaré non sta brillando particolarmente in campionato. Adesso occupa il sedicesimo posto a pari punti con Brest e Auxerre ed è a un solo un punto dalla zona calda. Non è la prima volta che i Canarini affrontano la Juventus. Infatti c’è un precedente: la semifinale di Champions League nel 1996. Si tratta di un dolce ricordo per la Vecchia Signora.

La Juve all’epoca allenata da Marcello Lippi perde in Francia per 3-2. Al ritorno, però, la situazione viene ribaltata con un 2-0 che condurrà i bianconeri alla finale contro l’Ajax allo Stadio Olimpico di Roma, vinta ai calci di rigore.

Juventus Nantes, date e orari delle due partite

La Juventus ospiterà il Nantes giovedì 16 febbraio alle ore 21. I bianconeri giocheranno contro i gialloverdi prima della delicata sfida interna contro la Fiorentina. Si viaggerà in Francia, invece, il 23 febbraio alle 18:45. Anche lì la Juventus dovrà cercare di conservare le forze perché cinque giorni dopo c’è il derby contro il Torino. Per Max Allegri resta la possibilità di chiudere la pratica già all’andata.

Partita : Juventus-Nantes

: Juventus-Nantes Competizione : Europa League

: Europa League Data : 16 febbraio

: 16 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Streaming: Sky, Dazn, Zona DAZN

Entrambe le partite verranno trasmesse su Sky ma anche su Dazn che detengono i diritti della competizione. La partita potrà essere seguita anche in streaming sull’app Sky Go. Resta ancora da capire se uno dei due match verrà trasmesso in chiaro su TV8.

Partita : Nantes-Juventus

: Nantes-Juventus Competizione : Europa League

: Europa League Data : 23 febbraio

: 23 febbraio Orario : 18:45

: 18:45 Streaming: Sky, Dazn, Zona Dazn

Juventus Nantes, la probabile formazione dei francesi

4-2-3-1 per i francesi. In porta ci sarà l’ex Fiorentina Lafont e davanti la difesa con i centrali Castellotto e Pallois mentre sulle fasce Appiah e Merlin. Centrocampo a due con Andrei Girotto e Chirivella. La trequarti sarà formata da Blas, Moussa Sissoko e Moses Simon dietro l’unica punta Mostafa Mohamed.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Appiah, Castellotto, Pallois, Merlin; Andrei Girotto, Chirivella; Blas, Moussa Sissoko, Moses Simon; Mostafa Mohamed.