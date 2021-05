Dove vedere Juventus-Milan in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 09-05-2021

Dove vedere Juventus-Milan, 35° giornata di Serie A, domenica 9 Maggio alle ore 20:45. La partita Juventus-Milan sarà trasmessa in Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky Go e Now Tv.

Domani alle ore 20:45 i riflettori saranno tutti puntati sull’Allianz Stadium di Torino dove va in scena la sfida tra Juventus e Milan, con le due formazioni a caccia della qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria insperata di Udine ha ridato fiducia ai bianconeri che ora vogliono ottenere tre punti pesanti con una diretta concorrente.

Tre punti che sarebbero in egual misura importanti per il Milan che vuole dare continuità alla vittoria contro il Benevento. I rossoneri dovranno affrontare l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato e sanno che sbagliare una delle prossime partite potrebbe essere sfavorevole in vista degli ultimi minuti di questa stagione.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Milan

Pirlo ha la rosa al completo per questa partita e potrà puntare sul miglior undici possibile. Sarà 4-4-2 con Szczesny tra i pali, De Ligt e Chiellini saranno i centrali di difesa con Danilo e Alex Sandro sulle corsie laterali, a centrocampo Bentancur e Rabiot saranno i due interni con Chiesa che torna dal 1′ a sinistra, mentre Cuadrado si muoverà a destra. In attacco spazio alla coppia Morata-Ronaldo.

Anche Pioli potrà contare su tutti i suoi elementi per questa importante sfida. Il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Bennacer e Kessié saranno i due mediani, mentre in posizione più avanzata si muoveranno Saelemakers, Calhanoglu e Leao alle spalle dell’unica punta che sarà Zlatan Ibrahimovic.

Probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Leão; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

Come vedere Juventus-Milan in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Juventus-Milan

Juventus-Milan Data: Domenica 9 Maggio

Domenica 9 Maggio Orario: 20:45

20:45 Canali TV: Sky Sport Serie A HD (canale 202), Sky Sport HD (canale 251)

Sky Sport Serie A HD (canale 202), Sky Sport HD (canale 251) Streaming: Sky Go (app) Now Tv (app e sito web)

La partita Juventus, valevole per la 35° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Milan in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su Now TV al prezzo di 9,99 €

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Milan

I precedenti tra Juventus e Milan in casa della formazione bianconera sorridono ai padroni di casa. Ci sono state ben 183 sfide in totale in A tra Juventus e Milan, 91 in casa dei bianconeri che si sono imposti in 47 occasioni, mentre i rossoneri hanno vinto in 22 occasioni, così come sono 22 i pareggi.

Il Milan non ha mai vinto allo Stadium, né in campionato né in Coppa Italia, ottenendo solo due volte pareggi in quest’ultima competizione che non bastarono per ottenere la qualificazione al turno successivo. Per trovare una vittoria del Milan a Torino bisogna risalire al 5 Marzo 2011 con i rossoneri che si imposero 1-0 grazie alla rete di Gattuso.

Nonostante una stagione altalenante, la Juventus in casa ha mantenuto buoni risultati ottenendo 13 vittorie in 17 partita, con 2 pareggi e 2 sconfitte. I bianconeri sanno che la qualificazione in Champions League passa anche dalle sfide casalinghe, considerato che la prossima partita interna sarà contro l’Inter campione d’Italia.

Lontano da San Siro, il Milan ha ottenuto buonissimo risultati ed è la miglior squadra della Serie A per i risultati ottenuti in trasferta. I rossoneri hanno vinto 13 delle 16 trasferte, poi 1 pareggio e sconfitte, per un totale di 40 punti conquistati su 48. La Juventus è avvisata, il Milan fuori casa è un osso durissimo per tutti,

