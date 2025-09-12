Dove vedere Juventus -Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Serie A, Sabato 13 Settembre ore 18:00.

E’ gia tempo di Juventus-Inter, il Derby d’Italia accende Torino alla 3° Giornata di Serie A.

I bianconeri arrivano a questo appuntamento a punteggio pieno dopo le vittorie contro Parma e Genoa.

I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta casalinga per 2 a 1 subita contro l’Udinese alla 2° Giornata.

La rivalità tra Juventus e Inter affonda le sue radici nel lontano 1909, quando le due squadre si affrontarono per la prima volta. Da allora il Derby d’Italia è diventato una delle partite più attese e seguite della stagione. Sabato sera l’Allianz Stadium sarà il palcoscenico di una nuova sfida tra i due club che hanno vinto più Scudetti nella storia del calcio italiano.

Il ricordo va subito al primo incrocio della scorsa stagione, quando un pirotecnico 4-4 a San Siro vide protagonista Kenan Yildiz, autore di una doppietta nei minuti finali.

Nel match di ritorno, invece, decise Francisco Conceição, confermando la tradizione positiva della Juventus nelle sfide casalinghe contro i nerazzurri.

Come arriva la Juventus:

I numeri parlano chiaro: i bianconeri hanno perso solo una delle ultime 11 gare di campionato giocate a Torino contro l’Inter, un dato che alimenta le speranze dei tifosi juventini.

Anche lo stato di forma della squadra di Igor Tudor è incoraggiante. Dopo aver sostituito Thiago Motta e condotto la Juve al quarto posto nella scorsa stagione, il tecnico croato ha iniziato il suo primo campionato completo con due vittorie convincenti contro Parma e Genoa. Nonostante le solite turbolenze societarie, l’obiettivo è chiaro: tornare a lottare per lo Scudetto.

Come arriva l’Inter:

Nonostante negli ultimi anni l’Inter abbia spesso guardato dall’alto in basso la Juventus in classifica, il bilancio negli scontri diretti più recenti non sorride ai nerazzurri: nelle ultime sei sfide di campionato, infatti, è arrivata appena una vittoria contro i rivali storici.

Un dato che pesa ancora di più in vista della sfida di sabato, soprattutto dopo l’inaspettato passo falso che ha preceduto la sosta per le Nazionali. Dopo l’esordio scintillante con un 5-0 inflitto al Torino, i nerazzurri hanno infatti ceduto in casa contro l’Udinese, subendo la rimonta e perdendo 2-1 a San Siro. Oltre a interrompere la striscia di sei successi consecutivi contro i friulani, è arrivata anche la prima sconfitta domestica dell’era Chivu.

L’ex difensore rumeno, protagonista del triplete del 2010, ha preso a sorpresa il posto di Simone Inzaghi dopo aver salvato il Parma nella scorsa stagione. Tuttavia, le prime critiche sulla sua reale capacità di guidare una big come l’Inter non hanno tardato ad arrivare.

Ora la squadra è chiamata a reagire: vincere il Derby d’Italia contro la Juventus significherebbe non solo rilanciare le ambizioni tricolori, ma anche ridare fiducia all’ambiente prima del delicato debutto in Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax.

Guarda Juventus – Inter in Diretta su DAZN.

Dove vedere Juventus – Inter in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Juventus – Inter Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Juventus – Inter di Domenica 30 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Juventus – Inter su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Probabili Formazioni di Juventus – Inter:

La vigilia del Derby d’Italia porta con sé diversi dubbi di formazione, soprattutto in casa Juventus. In attacco la scelta è complicata: Jonathan David ha iniziato bene la stagione tra club e Nazionale, ma anche Dusan Vlahovic, nonostante le tensioni legate al rinnovo contrattuale, ha timbrato il cartellino contro Parma e Genoa pur partendo dalla panchina. C’è poi l’opzione Lois Openda, nuovo arrivo che offre un’alternativa importante nel reparto offensivo. Rischia invece il forfait Francisco Conceição, fermato da un infortunio muscolare durante il ritiro del Portogallo, mentre a centrocampo resta in dubbio Fabio Miretti per un problema alla coscia.

Squalificato dopo l’espulsione rimediata alla prima giornata, Andrea Cambiaso sconterà la seconda delle due giornate di stop, lasciando così spazio al ballottaggio tra Joao Mario e Filip Kostic sugli esterni, con la concorrenza di Pierre Kalulu e Weston McKennie, entrambi duttili e pronti a essere adattati come quinti di fascia.

Sul fronte Inter, il tecnico Cristian Chivu potrebbe cambiare pochissimo. L’unica novità riguarda la difesa, dove l’ultimo colpo di mercato, lo svizzero Manuel Akanji, è pronto a debuttare in Serie A prendendo il posto di Yann Bisseck nella retroguardia a tre. I nuovi acquisti Luiz Henrique, Andy Diouf e Ange Bonny saranno convocati ma dovrebbero partire dalla panchina.

In avanti spazio ancora alla coppia titolare: Marcus Thuram, già autore di due reti stagionali, affiancherà il capitano Lautaro Martinez, che proverà a sfatare il tabù Juventus. I numeri infatti non sono dalla sua parte: appena due gol in 14 partite di campionato contro i bianconeri.

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Pronostico Juventus-Inter: equilibrio in vista nel Derby d’Italia

Il nuovo capitolo del Derby d’Italia promette di offrire indicazioni importanti su quale delle due squadre sia realmente pronta a candidarsi come principale rivale nella corsa allo Scudetto. La Juventus, spinta dal fattore casalingo, punta a lanciare un segnale forte al campionato, mentre l’Inter vuole evitare di incappare in due sconfitte consecutive, evento raro negli ultimi anni.

La sensazione è che possa prevalere l’equilibrio: i bianconeri hanno una difesa solida ma ancora da testare contro attacchi di livello, mentre i nerazzurri hanno bisogno di ritrovare fiducia dopo il passo falso con l’Udinese. Tutto lascia pensare a una sfida combattuta e poco prolifica sul piano realizzativo.

Pronostico: Juventus-Inter 1-1