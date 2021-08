Dove vedere Juventus-Empoli in Diretta TV e Streaming -Probabili Formazioni 28-08-2021

Dove vedere Juventus-Empoli, 2° giornata di Serie A, sabato 28 agosto ore 20:45. La partita Juventus-Empoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Prima partita ufficiale all’Allianz Stadium per la Juventus che sabato 28 agosto ospiterà l’Empoli nell’anticipo serale della 2° giornata di Serie A.

Le due squadre non hanno avuto un esordio positivo e cercheranno di rifarsi in questa seconda giornata.

I bianconeri, nella prima giornata, non sono stati capaci di gestire il doppio vantaggio contro l’Udinese e si sono fatti rimontare da 0-2 a 2-2. Davanti al proprio pubblico, però, la Juventus sa che non può e non deve sbagliare per non mettere in salita una stagione che si preannuncia molto combattuta.

I toscani, invece, pur giocando una gara positiva al Castellani, sono stati sconfitti 3-1 in rimonta dalla Lazio. Dopo aver affrontato i biancocelesti, l’Empoli è atteso da una nuova sfida di fuoco, ma farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora.

Dove vedere Juventus-Empoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Juventus-Empoli

Juventus-Empoli Data: Sabato 28 Agosto

Sabato 28 Agosto Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

La partita Juventus-Empoli valida per la 2° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Juventus-Empoli in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Si potrà guardare Juventus – Empoli in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Empoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS

Le ultime sulle formazioni di Juventus ed Empoli

Brutte notizie per Allegri che, se potrà contare su Rabiot, dovrà però fare a meno degli infortunati Ramsey e Kaio Jorge. La Juventus dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Szczesny confermato in porta nonostante gli errori di Udine, De Ligt e Bonucci saranno i centrali di difesa con Danilo ed Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo Bentancur ed il neo acquisto Locatelli agiranno nel mezzo con Cuadrado e Chiesa larghi sugli esterni. In attacco ci sarà Cristiano Ronaldo al fianco dell’ispirato Dybala.

L’unico assente per Andreazzoli è Parisi che sarà out per infortunio. L’Empoli dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2 con Vicario tra i pali, Stojanovic, Ismajili, Romagnoli e Marchizza a comporre la linea difensiva, a centrocampo si muoveranno Ricci nel mezzo ed Haas e Bandinelli ai suoi lati, Bajrami agirà nel ruolo di trequartista alle spalle del duo d’attacco che sarà composto da Mancuso e Cutrone.

Probabili formazioni di Juventus-Empoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli

Precedenti e statistiche di Juventus-Empoli

In totale sono 27 i precedenti tra Juventus ed Empoli, con i bianconeri che si sono imposti in ben 20 occasioni. La squadra toscana è riuscita a trovare il successo contro la Juventus solamente in 3 occasioni nella sua storia, l’ultima in Coppa Italia nel 2007.

Se ci riferiamo al solo campionato invece, l’Empoli non batte la Juventus dal 1999 quando gli azzurri vinsero per 1-0 davanti al proprio pubblico. In casa la Vecchia Signora le ha vinte quasi tutte, con il bilancio che racconta di 10 vittorie ed 1 pareggio, con quest’ultimo che vale l’unico punto conquistato a Torino dai toscani nel lontano 1998.

Dopo il flop contro l’Udinese, la Juventus ci terrà ad ottenere un risultato positivo davanti ai suoi tifosi, cercando di mantenere intatto uno score molto positivo all’Allianz Stadium. Lo scorso anno, i bianconeri vinsero 14 delle 19 partite disputate in casa, con soli 2 pareggi e 3 sconfitte, con la sola Inter che fece meglio dei bianconeri tra le mura amiche.

In Serie B, invece, lontano dal Castellani l’Empoli è stata la seconda miglior squadra del torneo dietro al Lecce. Gli azzurri, infatti, hanno conquistato otto volte i 3 punti, con sole 3 sconfitte ed 8 pareggi in 19 partite.

