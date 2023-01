Juventus Atalanta, dove vedere il match valido per la 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 22 gennaio alle 20:45 all’Allianz Stadium. Juventus – Atalanta sarà visibilein diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Big match nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La Juventus deve reagire alla batosta del 5-1 in casa del Napoli ed ospiterà l’Atalanta. I bianconeri sono a 37 punti a pari punti con l’Inter e vogliono ancora continuar a dire la loro per la lotta scudetto. Di fronte ci sarà la Dea che viene da un momento straordinario.

L’8-2 contro la Salernitana ha mostrato tutte le potenzialità della squadra di Gian Piero Gasperini che vuole riguadagnarsi un posto in Europa. All’Alianz Stadium, l’Atalanta cercherà di disputare la sua miglior partita di sempre contro una Juve che ha tutt’altri obbiettivi.

Juventus Atalanta, dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta Data: 22 gennaio

22 gennaio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus Atalanta, match della 18ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus – Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Atalanta è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Atalanta, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Atalanta, le ultimissime

3-4-3 per la Juventus. Szczesny tra i pali e la difesa con Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mediana i centrali Locatelli e Fagioli mentre sulle fasce McKennie al fianco di Kostic. Per l’attacco, il trio formato da Di Maria, Milik e Chiesa.

Modulo speculare per la Dea. Davanti a Musso il tridente difensivo con Toloi, Palomino e Scalvini. Per il centrocampo Hateboer e De Roon al fianco di Ederson e Ruggeri. Per l’attacco il super attacco con Lookman Højlund e Boga.

Juventus Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga.