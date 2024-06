La partita Italia U21-Panama U23 si giocherà al “Stade de Lattre de Tassigny” di Aubagne, lunedì 10 giugno, alle ore 18:15. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Italia U21-Panama U23 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 10-06-2024

Dopo la pesantissima sconfitta con il passivo di 4-0 contro l’Ucraina, la Nazionale azzurrina di Carmine Nunziata cerca riscatto nella terza gara del Gruppo B il programma contro Panama U23. Gli uomini di Nunziata sono infatti fermi al 3°posto in classifica e dovranno necessariamente puntare ad una vittoria se vorranno sperare di continuare il proprio percorso nel Torneo. Nei prossimi tre giorni gli azzurrini saranno messi alla prova prima nella gara contro Panama e poi contro l’Indonesia U20 nelle quali non sono ammessi altri passi falsi.

Il Panama U23, invece, ha totalizzato fin qui solo 3 punti, gli stessi dell’Italia, ottenuti nella gara contro l’Indonesia U20 seguita poi dalla sconfitta contro la capolista Ucraina per 2-0. Così come per gli azzurri, anche i panamanensi cercheranno di ambire al successo nel tentativo di migliorare la loro posizione di classifica.

Dove vedere Italia U21-Panama U23 in diretta Tv e Streaming

Il match Italia U21-Panama U23 valida per la seconda amichevole di giugno degli azzurri, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 2.

Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Stade de Lattre de Tassigny” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia U21-Panama U23 le ultimissime:

Nunziata cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla formazione scesa in campo nella disfatta contro l’Ucraina a cominciare dalla porta dove Sassi dovrebbe prendere il posto di Zacchi. In retroguardia sulle corsie ci saranno Turicchia e Zanotti con Dalle Mura e Bertola agenti centralmente. A centrocampo lo schieramento comprenderà Pisilli e Bianco al fianco di Zuccon. Sulla trequarti invece l’inventiva sarà affidata a Volpato che si posizionerà dietro alle due punte Cerri e Fini, quest’ultimo ancora in ballottaggio con Esposito per una maglia da titolare.

Italia U21-Panama U23 le probabili formazioni:

Italia U21 (4-3-1-2): Sassi; Turicchia, Bertola, Dalle Mura, Zanotti; Pisilli, Bianco, Zuccon; Volpato; Cerri, Fini.

Panama U23 (4-3-3): Dimas, Tello Valor, Sanchez, Perdomo, Davis, Veliz, Arroyo, Carrasquilla, Orelien, Alvarado, Phillips.

