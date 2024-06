La partita tra Italia U21- Giappone U19 si giocherà al “Jules-Ladoumgue” di Vitrolles, martedì 4 giugno, alle ore 15:00. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Italia U21-Giappone U19 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 02-06-2024

La nazionale azzurrina di Carmine Nunziata è pronta a cimentarsi nel torneo francese del Maurice Revello Tournament che avrà inizio il prossimo 4 giungo, data nella quale la rosa italiana dell’Under 21 si scontrerà con il Giappone Under 19. Questo torneo permette, infatti, la partecipazione delle nazionali dalla categoria degli Under 17 fino a quella degli Under 23, esso si svolgerà in tra gli stadi della Provenza, Alpi e Costa Azzurra. Gli uomini di Nunziata sono finiti nel Gruppo B e oltre alla prima gara contro i nipponici dovranno misurarsi anche contro la nazionale Panamanense U23, Ucraina U23 e quella Indonesiana U20 con ben 4 gare da disputare in 8 giorni. Tale impegno servirà agli azzurrini per mantenere la condizione fisica ottimale in vista degli ultimi impegni del prossimo settembre contro San Marino, Norvegia e Irlanda Under 21 per concludere al meglio il girone di qualificazione in vista del prossimo Europeo di categoria.

Dall’altra parte ci sarà la nazionale giapponese degli Under 19, che nel corso di questo 2024 è scesa in campo solamente tre volte, tutte nel periodo di marzo e in gare amichevoli, nel corso delle quali è arrivata soltanto una vittoria contro la Giordania, mentre nelle altre due i nipponici sono riusciti a strappare un pareggio contro la Siria e sono usciti sconfitti nel nuovo confronto contro la Giordania per 2-0.

Dove vedere Italia U21-Giappone U19 in diretta Tv e Streaming

Il match Italia U21-Giappone U19 valida per la nuova edizione del Maurice Revello Tournament, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 2. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Jules-Ladoumgue” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia U21-Giappone U19 le ultimissime:

Nunziata vorrà sicuramente inaugurare al meglio l’inizio del torneo e per farlo si affiderà a Rinaldi tra i pali. In difesa i terzini saranno Bertola a destra e Veroli sull’out opposto con Fontanarosa e Ghilardi centrali. In mediana spazio a Ndour al fianco di Fabbian. Sulla trequarti invece, agiranno Bianco, Pisilli e Volpato alle spalle della punta Esposito.

Italia U21-Giappone U19 le probabili formazioni:

ITALIA U21 (4-3-2-1): Rinaldi; Bertola, Ghilardi, Fontanarosa, Veroli; Fabbian, Pisilli, Ndour; Bianco, Volpato; Esposito.

GIAPPONE U19 (4-3-3): Goto, Tsuchiya, Kofie, Ono, Kuwahara, Kojima, Ogura, Ozeki, Hayakawa Goto, Nakagawa.

