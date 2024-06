Dove vedere Italia – Spagna in Diretta Tv e Streaming Euro 2024

Dove vedere Italia – Spagna, 2° Giornata Gruppo B Europei 2024, Giovedì 20 Giugno alle 21:00. Il match tra l’Italia di Spalletti e la Spagna di De La Fuente sarà trasmesso in Diretta TV su Rai1 e Sky Sport ed in Diretta Streaming su Sky Go e RaiPlay.

Gli Azzurri di Spalletti, Campioni d’Europa in carica, dopo la vittoria all’esordio contro l’Albania in rimonta per 2 a 1 grazie ai gol di Bastoni e Barella si trovano ad affrontare la Spagna di De La Fuente in uno scontro diretto che può valere il primo posto del Gruppo B.

La nazionale italiana è inserita nel gruppo B insieme a Spagna Albania e Croazia che affronterà il 24 giugno nel match conclusivo della fase a gironi.

Agli ottavi di finale si qualificano le prime due classificate di ciascun girone e anche le 4 migliori terze .

Italia e Spagna si sono già affrontate diverse volte in match ufficiali e nella fase finale di campionati europei. per la prima volta in assoluto in un match di una fase finale di un torneo continentale.

L’ultimo precedente è stato nella semifinale del campionato europeo del 2021 in Inghilterra con la vittoria ai rigori degli azzurri.

Nel 2016 l’Italia di Antonio Conte eliminò gli spagnoli agli ottavi di finale vincendo 2 a 0.

Negli Europei del 2012 Italia e Spagna si sono affrontate due volte: 1 a 1 il risultato nella fase a Gironi e poi in Finale ci fu la netta affermazione delle furie rosse che vinsero 4 a 0.

Come vedere Italia – Spagna in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Italia – Spagna

: Data : Giovedì 20 Giugno 2024

: Giovedì 20 Giugno 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

: Streaming: Sky Go, Now Tv e Rai Play

Sarà possibile vedere il match Italia – Spagna valido per la 2° Giornata del Gruppo B di Euro 2024 Giovedì 20 giugno alle 21:00 sul digitale terrstre su Rai 1 e su Sky Sport 1 Hd.

La telecronaca su Rai 1 sarà affidata alla coppia Alberto Rimedio – Antonio Di Gennaro mentre su Sky Sport ci sarà il duo Fabio Caressa – Beppe Bergomi

Inoltre è possibile vedere Italia – Spagna in Diretta Streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Probabili Formazioni di Italia – Spagna:

Spalletti dovrebbe schiarare l’Italia con il solito 4-2-3-1 con Donnarumma in porta e davanti a lui Bastoni e Calafiori centrali con Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra. I due di cendtrocampo sono Jorginho e Barella. In attacco Scamacca punta centrale supportato da Chiesa, Pellegrini e Frattesi.

De La Fuente schiera la sua Spagna con il solito 4-3-3 con Unai Simon in porta e davanti a lui Le Normand e Laporte centrali con Carvajal a destra e Cucurella a sinistra. A centrocampo c’è Rodri in cabina di regia affiancato da Pedri e Fabian Ruiz. In attacco Morata punta centrale con ai lati Yamal e Nico Williams.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. CT: De La Fuente.

Precedenti e Statistiche di Italia – Spagna:

In totale sono 15 i precedenti in tutte le competizioni ufficiali tra Italia e Spagna.

Il bilancio è in parità con 5 vittorie dell’Italia (di cui 1 ai calci di rigore), 4 pareggi e 6 vittorie della Spagna (di cui due ai calci di rigore.

Le due nazionali si sono affrontate 3 volte ai mondiali, 7 volte nei campionati europei, 2 in Nations League, 2 nelle qualificazioni ai mondiali e 1 in Confederations Cup.

Le ultime due sfide sono state in Nations League e sono state vinte entrambe dalla Spagna con lo stesso risultato per 2 a 1. L’ultima risale esattamente a un anno fa.

Nella semifinale di Londra a Euro 2021 l’Italia vinse ai calci di rigore per 4 a 2.

Le due formazioni si sono incontrate anche al girone di qualificazione per i Mondiali 2018 e ci fu un pareggio a Torino per 1 a 1 nell’ottobre 2016 e la vittoria della Spagna a Madrid per 3 a 0 nel settembre 2017.

A Euro 2016 con Antonio Conte in panchina l’Italia eliminò gli spagnoli ai quarti di Finale vincendo 2 a 0.

A Euro 2012 c’era stato il pareggio nella fase a gironi per 1 a 1 e poi la vittoria della Spagna per 4 a 0 nella Finale di Vienna.

Questi i precedenti tra le due nazionali dagli anni ’80 in poi:

Milano, 2 giugno 1980: Italia-Spagna 0-0 (Europei 1980)

Francoforte, 14 giugno 1988: Italia-Spagna 1-0 (Europei 1988)

Foxborough, 9 luglio 1994: Italia-Spagna 2-1 (Mondiali 1994)

Vienna, 22 giugno 2008: Spagna-Italia 4-2 d.c.r. (Europei 2008)

Danzica, 12 giugno 2012: Spagna-Italia 1-1 (Europei 2012)

Kiev, 1° luglio 2012: Spagna-Italia 4-0 (Europei 2012)

Fortaleza, 13 luglio 2013: Spagna-Italia 7-6 d.c.r. (Confederations Cup 2013)

Saint-Denis, 27 giugno 2016: Italia-Spagna 2-0 (Europei 2016)

Torino, 6 ottobre 2016: Italia-Spagna 1-1 (Qualificazioni ai Mondiali 2018)

Madrid, 2 settembre 2017: Spagna-Italia 3-0 (Qualificazioni ai Mondiali 2018)

Londra, 6 luglio 2021: Italia-Spagna 4-2 d.c.r. (Europei 2020)

Milano, 6 ottobre 2021: Italia-Spagna 1-2 (Nations League 2020-2021)

Enschede, 15 giugno 2023: Spagna-Italia 2-1 (Nations League 2022-2023)

