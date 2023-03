Dove vedere Italia-Inghilterra in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-03-2023

Dove vedere Italia-Inghilterra, match valevole per le qualificazioni all’Europeo 2024.

La partita si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli, giovedì 23 marzo, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta Streaming su Rai Play.

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo dopo quasi quattro mesi e lo farà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gli azzurri tornano a giocare a Napoli dopo oltre 10 anni, l’ultima apparizione fu quella nel 2013 tra Italia e Armenia terminata 2-2. Sul proprio cammino gli uomini di Roberto Mancini ritroveranno gli inglesi a distanza di due anni dalla fatidica finale Europea del 2021. La gara contro l’Inghilterra sarà la prima ad inaugurare l’apertura dei giochi nel Gruppo C, una partita che gli azzurri non vogliono assolutamente sbagliare per iniziare al meglio il percorso verso il prossimo Europeo.

Dall’altra parte l’Inghilterra di Southgate, che si presenterà al Maradona con più di una buona ragione per cercare di battere gli azzurri. Gli inglesi, infatti, hanno ancora il dente avvelenato dopo la sconfitta subita in finale nello scorso europeo, alla quale si va ad aggiungere anche quella del confronto perso dall’Inghilterra in Nations League con tanto di retrocessione degli inglesi in lega B per mano degli azzurri. C’è da aspettarsi, dunque, un duro atteggiamento da parte degli uomini di Southgate che faranno di tutto per riuscire a prendersi la rivincita contro gli azzurri.

Dove vedere Inghilterra-Italia in Diretta Tv e Streaming

Partita: Italia-Inghilterra

Italia-Inghilterra Data: 23 Marzo

23 Marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

Inghilterra-Italia verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai Uno. Mentre, lo streaming del match sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.



Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio Maradona potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.



La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Inghilterra le ultimissime:

In attesa di sapere le condizioni di Federico Chiesa e dopo il Forfait di Dimarco e Provedel, Roberto Mancini dovrebbe ripartire da dove si era concluso, ovvero da un 3-5-2 che potrebbe diventare un 3-4-3 con Donnarumma tra i pali. In difesa Acerbi, Scalvini e uno tra Darmian e Bonucci a contendersi una maglia da titolare per completare il reparto. A centrocampo i due interni dovrebbe essere Verratti e Barella con Spinazzola e Di Lorenzo a tutta fascia. Davanti pronto il tridente con Berardi e Grifo esterni alti e la possibile sorpresa al centro dell’attacco che potrebbe essere il nuovo volto azzurro Retegui.

Tra le fila inglesi, invece, Southgate dovrebbe optare per il classico 4-3-3, con James e Shaw sulle fasce e Meguire e Stones a protezione di Pickford. A centrocampo sicuri del posto Rice e Henderson, che molto probabilmente saranno affiancati dal gioiellino del Dortmund, Bellingham. Davanti tridente composto da Grealish e Saka alle spalle di Harry Kane.

Italia-Inghilterra Probabili Formazioni:

Italia (3-4-3) Donnarumma, Acerbi, Bonucci, Scalvini, Spinazzola, Verratti, Barella, Di Lorenzo, Grifo, Retegui, Berardi. All. Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Grealish. All. Southgate.