Dove vedere Italia-Inghilterra in diretta TV e Streaming, probabili formazioni 23-09-2022

Dove vedere Italia-Inghilterra di Nations League in diretta TV e streaming. Il match si giocherà venerdì 23 Settembre alle 20:45 a San Siro. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Raiplay.

L’Italia di Roberto Mancini è chiamata a disputare gli ultimi due match di Nations League, che decreteranno l’esito definitivo del girone azzurro. Gli azzurri ritrovano l’Inghilterra di Southgate nella gara in programma venerdì 23 a San Siro, mentre il 26 affronteranno la vera e propria rivelazione del girone, la capolista Ungheria, allenata da un altro allenatore italiano, Marco Rossi. L’Italia attualmente è terza a un solo punto dalla Germania e a ben due lunghezze dall’Ungheria, soltanto la prima classificata del girone riuscirà a strappare il pass per la Final Four.





Nella conferenza tenuta da Roberto Mancini, il Ct della nazionale ha tenuto a far chiarezza su alcuni punti, partendo dalle convocazioni. Infatti, Verratti è out ed è sostituito da Frattesi, mentre Spinazzola ha chiesto ancora un po’ di tempo prima di tornare in nazionale. Dovrebbero recuperare, invece, Tonali, Pellegrini e Politano. Assenze pesanti, quindi, che si vanno ad aggiungere a quelle di Locatelli, Chiesa, Zaccagni e Zaniolo.





Mancini, inoltre, si è soffermato molto proprio sulla questione attacco, spiegando il problema di non riuscire a sfornare calciatori che possano fare la differenza nel reparto offensivo anche in nazionale ed è questa la grande differenze rispetto alle big.



Dopo essere passati dalla gioia immensa per la vittoria degli Europei al successivo capitombolo per la mancata qualificazione ai Mondiali in pochissimo tempo, l’Italia prosegue, quindi, il suo processo di rifondazione. Lo scopo è quello di ridare entusiasmo e vivacità ad un gruppo e ad un paese che da 8 anni non partecipa ad una competizione vinta per ben 4 volte dagli azzurri.

Dove vedere Italia – Inghilterra in diretta TV e streaming

Partita: Italia – Inghilterra

Italia – Inghilterra Data: 23 Settembre

23 Settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai 1

Streaming: Raiplay

Il match di Nations League Italia – Inghilterra, come tutte le partite della Nazionale, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Italia-Inghilterra, le ultimissime:

Negli inglesi tra i pali è confermato Ramsdale, mentre in difesa a prendersi una maglia da titolare c’è Tomori. La mediana sarà composta da Rice e Phillips, batteria di trequartisti con Sterling, Mount e Saka. Davanti confermatissimo Harry Kane.



Negli azzurri, nessun dubbio, tra i pali c’è Donnarumma, mentre in difesa ci potrebbe essere il blocco interista con Bastoni e Di Marco al fianco di Bonucci e Di Lorenzo, a centrocampo gli inamovibili sono Jorginho e Barella. Vedremo se Frattesi riuscirà a scamparla come terzo. In attacco l’unico punto fermo è Immobile, supportato da Pellegrini e Politano.

Probabili Formazioni di Italia – Inghilterra:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Immobile, Pellegrini. Ct: Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Alexander-Arnold, Stones, Tomori, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane. Ct: Gareth Southgate