Dove vedere Italia-Germania Under 21 in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 19-11-2022

Dove vedere Italia-Germania Under 21, test amichevole per gli azzurrini di Paolo Nicolato.

La partita si giocherà allo stadio “Del Cornero” di Ancona, sabato 19 novembre, alle ore 17:30. Il match sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming sull’app Rai Play gratuitamente scaricabile per tutti i dispositivi IOS e Android.

L’Italia Under 21 del CT Paolo Nicolato tornerà in campo sabato alle 17:30 per il test amichevole contro la Germania. Gli azzurrini, dopo i test di settembre contro Giappone e Inghilterra, si apprestano a disputare la gara contro i tedeschi. Inoltre, la nostra nazionale minore ha già conosciuto le avversarie del girone di Euro 2023 Under 21: saranno Norvegia, Francia e Svizzera. La competizione andrà in scena nel 2023 e si svolgerà tra Romania e Georgia nel periodo tra il 2 giugno e il 2 luglio.

Nelle ultime ore, il CT aveva diramato la lista dei 25 convocati per la gara contro i tedeschi, dove spiccano le convocazioni di Volpato, che nelle ultime gare di campionato era stato lanciato da Mou guadagnandosi la convocazione negli azzurrini. Prima convocazione anche per Cesare Casadei, il talentino scuola Inter che proprio in estate è passato al Chelsea per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il fiore all’occhiello di questa nazionale minore è sicuramente Lorenzo Colombo, dato in prestito dal Milan al Lecce. Il gioiellino italiano sta trovando continuità anche sotto porta, mettendo a segno già 3 gol e 1 assist in questa prima parte di stagione.

Nelle convocazioni del CT della Germania Under 21, Antonio Di Salvo, spiccano i nomi di Thiaw del Milan e Samardzic dell’Udinese. Il primo ha faticato molto a inizio stagione per rientrare tra le gerarchie di mister Pioli, ma, appena è stato chiamato in causa, ha risposto subito presente; il secondo, invece, ha collezionato grandissime prestazioni sotto la guida di Sottil, che gli ha dato grande libertà di esprimersi facendogli ritrovare una vena realizzativa nascosta, sono di fatto già 3 i gol trovati dal talentino tedesco fin qui.

Dove vedere Italia-Germania Under 21 in Diretta Tv e Streaming

Partita: Italia-Germania Under 21

Italia-Germania Under 21 Data: 19 novembre

19 novembre Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play

Italia-Germania Under 21 sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e potrà essere visibile in Diretta Streaming accedendo all’app Rai Play, scaricabile gratuitamente per IOS e Android, oppure collegandosi direttamente al sito Rai Play.

Italia-Germania Under 21 le ultimissime:

Il CT Nicolato opterà molto probabilmente per un 4-3-3, nel quale in porta dovrebbe essere confermato Caprile. Per quanto concerne la retroguardia, i due terzini quasi sicuramente saranno Bellanova e Cambiaso, data la promozione di Parisi in nazionale maggiore, con al centro della difesa Okoli e Ruggeri. In mezzo al campo sicuri del posto Casadei e Rovella, ballotaggio invece tra Ranocchia e Tongya. Davanti Lorenzo Colombo, punto di riferimento centrale con Cambiaghi e Volpato sugli esterni.

Italia-Germania Under 21 Probabili Formazioni

Italia (4-3-3): Caprile, Bellanova, Okoli, Ruggeri, Cambiaso, Rovella, Ranocchia, Casadei, Colombo, Cambiaghi, Volpato. All. Paolo Nicolato

Germania (4-3-3) Mantl, Fischer, Thiaw, Bauer, Bisseck, Kraub, Stiller, Schade, Samardzic, Malone, Nmecha. All. Antonio Di Salvo.