Dove vedere Italia-Germania in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 4-6-2022

Dove vedere Italia-Germania di Nations League in diretta TV e streaming. Il match si giocherà sabato 4 giugno alle 20:45 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Raiplay.

Dopo la sconfitta pesante per 3-0 nella Finalissima contro l’Argentina, l’Italia ritorna già in campo. Al Dall’Ara gli Azzurri scenderanno in campo per la Nations League. La Nazionale è nel gruppo C della Lega A insieme a Inghilterra, Ungheria e Germania ed è proprio contro i tedeschi che giocherà il primo turno dei gironi.

L’obbiettivo è di lasciare alle spalle la non qualificazione ai Mondiali ed il tracollo contro l’Albiceleste. Roberto Mancini dovrà onorare la Nations League, sebbene non sia una competizione così blasonata. Le quattro prime classificate di ogni gruppo, poi, si sfideranno nelle Finals che inizieranno a giugno del prossimo anno.

Dove vedere Italia-Germania in diretta TV e streaming

Partita: Italia-Germania

Italia-Germania Data: 4 giugno

4 giugno Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai 1

Streaming: Raiplay

Il match di Nations League Italia-Germania, come tutte le partite della Nazionale, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Italia-Germania, le ultimissime

4-3-3 per Roberto Mancini. A porta Donnarumma, il migliore nella sfida con l’Argentina. Davanti a lui, con l’addio di Chiellini, la nuova difesa dovrebbe essere formata da Bonucci e Bastoni mentre sulle corsie Di Lorenzo con Emerson. Per il centrocampo spazio a Barella, Jorginho assieme a Verratti. In avanti Chiesa a supporto di Scamacca e Insigne.

La Germania di Hans-Dieter Flick risponde con un 3-4-3. Con la sicurezza di Neuer , la difesa sarà formata da Kehrer, Rudiger e Schlotterbeck. Nella mediana tedesca spazio a Sane, Gundogan, Muller e Kimmich. Per l’attacco Havertz farà da torre a Werner e Musiala.

Italia-Germania, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Scamacca, Insigne.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck; Sane, Gundogan, Muller, Kimmich; Havertz, Werner, Musiala.