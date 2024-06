Dove vedere Italia – Albania in Diretta Tv e Streaming Euro 2024

Dove vedere Italia – Albania, 1° Giornata Gruppo B Europei 2024, Sabato 15 Giugno alle 21:00. Il match tra l’Italia di Spalletti e l’Albania sarà trasmesso in Diretta TV su Rai1 e Sky Sport ed in Diretta Streaming su Sky Go e RaiPlay.

Gli Azzurri di Spalletti, Campioni d’Europa in carica, fanno il loro esordio nell’europeo sabato 15 giugno alle 21:00 al Westfalenstadion di Dortmund contro l’Albania.

La nazionale italiana è inserita nel gruppo B insieme a Spagna che affronterà il 20 giugno e Croazia che affronterà il 24.

Agli ottavi di finale si qualificano le prime due classificate di ciascun girone e anche le 4 migliori terze .

Italia e Albania si affrontano per la prima volta in assoluto in un match di una fase finale di un torneo continentale.

L’ Albania aveva partecipato al primo Europeo della sua storia nel 2016 con l’italiano Gianni De Biasi come allenatore.

Ora sotto la guida del brasiliano Sylvinho gli albanesi hanno raggiunto la fase finale di questo europeo chiudendo al primo posto il loro girone di qualificazione davanti a Repubblica Ceca e Polonia.

Sono più di 10 i calciatori della nazionale albanese che giocano in Italia tra Serie A e B e tra di loro ci sono Ramadani, Berisha, Asllani, Djimsiti, Hysaj e Bajrami.

L’Italia di Spalletti, campione d’Europa in carica, dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali di Calcio del 2022 è alla ricerca di riscatto in un torneo continentale.

L’Italia aveva chiuso il suo girone di qualificazione al 2° posto dietro l’Inghilterra. Nelle amichevoli pre-Europeo gli azzurri hanno pareggiato 0 a 0 contro la Turchia di Montella a Bologna e vinto 1 a 0 a Empoli contro la Bosnia grazie al gol di Frattesi.

Nelle ultime due edizioni degli Europei di calcio la nazionale italiana ha iniziato sempre con una vittoria: contro il Belgio 2 a 0 nel 2016 e 3 a 0 alla Turchia nel 2021.

Come vedere Italia – Albania in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Italia – Albania

: Data : Sabato 15 Giugno 2024

: Sabato 15 Giugno 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

: Streaming: Sky Go, Now Tv e Rai Play

Sarà possibile vedere il match Italia – Albania valido per la 1° Giornata del Gruppo B di Euro 2024 sabato 15 giugno alle 21:00 sul digitale terrstre su Rai 1 e su Sky Sport 1 Hd.

Inoltre è possibile vedere Italia – Albania in Diretta Streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Probabili Formazioni di Italia – Albania:

Spalletti potrebbe recuperare Barella in extremis anche se le sue condizioni saranno valutate sino all’ultimo momento.

Spalletti schiererà i suoi con un 3-4-2-1 versatile che può diventare un 4-2-3-1.

In porta ci sarà Donnarumma e la difesa a 3 è formata da Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni. A centrocampo ci sono Barella e Jorginho al centro con Chiesa a Destra e Dimarco a sinistra. In attacco Scamacca punta centrale supportato da Frattesi e Pellegrini.

Sylvinho schiera la sua Albania con il 4-3-3 con Berisha in porta e davanti a lui Ismajli e Djimsiti centrali con Hysaj a destra e Mitaj a sinistra. A centrocampo c’è Ramadani in cabina di regia affiancato da Asllani e Bajrami. In attacco il tridente formato da Broja, Asani e Seferi.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Chiesa, Barella, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti.

ALBANIA (4-3-3) Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho.

Precedenti e Statistiche di Italia – Albania:

Le due nazionali si sono affrontate sinora solo 4 volte nella loro storia ed i precedenti vedono 4 vittorie azzurre.

Il 18 Novembre 2014 c’è stata un amichevole a Genova vinta dall’Italia 1 a 0.

Il 24 marzo 2017 a Palermo match valido per la qualificazione ai Mondiali 2018 l’Italia ha vinto 2 a 0.

Il 9 ottobre 2017 match di ritorno valido per la qualificazione ai Mondiali 2018 vinto dall’Italia 1 a 0.

A Tirana il 16 novembre 2022 c’è stata un amichevole vinta dall’Italia 3 a 1 .

