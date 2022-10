Dove vedere Inter-Viktoria Plzen in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 26-10-2022

Dove vedere Inter-Viktoria Plzen gara valevole per il quinto turno di Champions League.

La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano, mercoledì 26 ottobre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming in esclusiva assoluta su Amazon Prime video, piattaforma detentrice dei diritti di trasmissione della miglior gara del mercoledì sera di Champions League.

L’Inter non vuole smettere di vincere e lo fa anche a Firenze, in una partita del tutto rocambolesca dove i neroazzurri, dopo essere passati in vantaggio ed essere stati rimontati per ben due volte, riescono in un finale al cardiopalma a portare a casa i tre punti grazie ad un gol di Mkhitaryan, che si vede rinviare addosso un pallone da Lorenzo Venuti, che carambola alle spalle di Terracciano. Tre punti che pesano in casa Inter, che riesce a mantener viva l’ambizione di poter ritornare in corsa per lo scudetto in attesa del Napoli capolista, impegnato stasera contro la Roma all’Olimpico.

Vittoria importante anche dal punto di vista mentale, per un’Inter che quest’anno ha dimostrato più volte qualche fragilità di troppo nel saper gestire il vantaggio. Un’ennesima rimonta subita dalla squadra di Simone Inzaghi avrebbe potuto condizionare psicologicamente l’ambiente neroazzurro, soprattutto in vista della gara di mercoledì di Champions League, dove i neroazzurri si giocano il passaggio del turno, contro i cechi del Plzen. Nel caso di successo casalingo, l’Inter archivierebbe il capitolo qualificazione agli ottavi, in un girone che, dopo i sorteggi, sembrava dover assumere tutt’altre sembianze.

Dall’altra parte ci sono i cechi del Viktoria Plzen, che finora non sono riusciti ancora a trovare il primo punto nel Gruppo C. I cechi sono sempre più predominanti in campionato, conducendo la classifica a ben 32 punti, ma non sono riusciti ad andare contro i pronostici in Champions, restando fermi a 0 punti dopo 4 giornate e subendo ben 16 reti, la media di 4 reti subiti a gara. La partita del Plzen contro i neroazzurri sarà molto probabilmente finalizzata a spezzare il gioco interista, chiudendosi nella propria area, per poi sfruttare appena possibile qualche occasione in ripartenza, nella speranza di riuscire a fermare l’orda neroazzurra che mercoledì si gioca tutto.

La partita sarà visibile in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video, che trasmetterà la miglior gara del mercoledì sera di Champions League. Sarà possibile seguire il match, eseguendo l’accesso sull’app di Prime Video, scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi IOS e ANDROID oppure tramite il sito internet della piattaforma.

Prime Video trasmette in diretta Streaming per tutti gli abbonati il migliore match del mercoledì sera fino alla semifinale. Inoltre, dopo la gara, ci sarà un ampio post-partita e la possibilità di vedere gli highlights degli altri match.

Inter-Viktoria Plzen le ultimissime:

Tra le fila neroazzurre dovrebbe rivedersi finalmente Lukaku, che è stato lasciato a casa da Simone Inzaghi nella gara di Firenze in via precauzionale, ma dovrebbe tornare convocabile per il match contro i cechi. Ancora ai box Brozovic. In difesa dovrebbe rivedersi Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar. Sugli esterni confermatissimo Dumfries a destra, mentre a sinistra potrebbe rifiatare Di Marco, con Gosens dal primo minuto. In mezzo al campo confermatissimi Barella, Calhanoglu e Mkhintaryan. Davanti difficile vedere Lukaku dal primo minuto, quindi pronti alla conferma Martinez e Dzeko, con il belga pronto ad essere chiamato in causa a gara in corso.

Inter-Viktoria Plzen Probabili Formazioni

Inter (3-5-2) Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

Viktoria Plzen (4-4-2): Stanek, Havel, Pernica, Hejda, Jemelka, Vlkanova, Bucha, Kalvach, Mosquera, Chory, Kliment. All. Bilek