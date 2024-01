Dove vedere Inter-Verona in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 06-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 6 gennaio alle ore 12:30. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

L’Inter è pronta ad iniziare l’anno nuovo con l’obiettivo di replicare quanto fatto nella prima parte di stagione con i 45 punti collezionati in 18 gare. Nell’ultima gara dell’anno, però, gli uomini di Inzaghi sono apparsi alquanto stanchi e non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 contro il Genoa al Marassi. I nerazzurri potranno, però, affidarsi al ritorno a disposizione del proprio capitano, Laurato Martinez, il quale ha smaltito del tutto il problema muscolare e sarà regolarmente arruolabile per la prossima gara casalinga contro il Verona. La rosa nerazzurra deve ricominciare, dunque, a macinare punti e la gara contro gli scaligeri non ammetterà altro risultato se non la vittoria, anche per scongiurare un ulteriore avvicinamento della Juventus in classifica.

Se dal punto di vista dell’Inter il 2023 ha regalato molte soddisfazione, lo stesso non si può dire dall’ottica del Hellas Verona che, dopo un avvio sprint con due vittorie nelle prime due di campionato, non ha vinto per oltre tre mesi, tornando al successo solamente due settimane fa contro il Cagliari e chiudendo il proprio 2023 sul fondo della classifica al 17° posto. Indubbiamente la decisione del cambio modulo intrapresa da Marco Baroni nel corso dell’ultimo mese, la quale ha visto gli scaligeri passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ha messo in mostra notevoli miglioramenti dal punto di vista del gioco proposto, ma ciò non è bastato per influire positivamente sulla classifica veronese. È proprio da questo assetto tattico che l’allenatore originario di Firenze vorrà ricominciare il proprio campionato, nel tentativo di sfruttare al meglio la velocità di Lazovic e Suzlov e Ngonge in contropiede per far male all’Inter.

Dove vedere Inter-Verona in Diretta Tv e Streaming

Inter-Verona sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Inter-Verona le ultimissime:

Oltre a capitan Lautaro, Inzaghi potrà contare anche sul ritorno a pieno regime anche di Dimarco, entrambi pronti a riposizionarsi nei rispettivi ruoli contro il Verona. In difesa dovrebbe toccare a Pavard, che dopo l’infortunio al ginocchio non è ancora riuscito a trovare spazio da titolare, complice anche un inaspettato expolit di Bisseck, che però dovrebbe accomodarsi in panchina per la prossima. Ad affiancare il difensore francese ci saranno Acerbi da perno centrale con Bastoni a completare la retroguardia. Anche Dumfries sembra aver smatito del tutto il risentimento muscolare ed è pronto a dare il cambio a Darmian sull’out di destra. Davanti a fare coppia con Laurato ci sarà Thuram, con Aranutovic e Sanchez pronti a subentrare.

Come già accennato, la rosa di Marco Baroni strutturerà la propria gara in funzione delle occasioni e degli spazi concessi dall’Inter in contropiede. In difesa l’unico cambio dovrebbe essere quello di Doig in vantaggio su Terracciano per una maglia da titolare, mentre in cabina di regia la costruzione e l’interdizione saranno affidate a Folorusnho e Duda, quest’ultimo in ritorno dalla squalifica. Davanti unica punta Djuric sarà assistito dalla batteria di trequartisti composta da Lazovic, Suzlov e Ngonge.

Inter-Verona probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Simone Inzaghi.



Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All: Marco Baroni.