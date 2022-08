Dove vedere Inter-Spezia in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 20-8-2022

Dove vedere Inter-Spezia, 2° giornata di Serie A, Sabato 20 Agosto 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio San Siro di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

La stagione di Inter e Spezia è, di certo, iniziata in maniera scoppiettante con la vittoria di ambedue le compagini che hanno, dunque, festeggiato i primi tre punti durante la prima giornata di campionato.

Entrambe, tra l’altro, sono state protagoniste di una vittoria sofferta.

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta alla prima partita casalinga della propria stagione con la voglia di fare meglio rispetto al match contro il Lecce, vinto 2-1 all’ultimo secondo.

Il ritorno al gol in Italia di Lukaku può sicuramente far sorridere l’allenatore ex Lazio che ha visto, però, una squadra meno concreta del previsto durante la prima uscita stagionale.

Il debutto di Gotti con lo Spezia, invece, coincide con la prima vittoria e il ritorno al gol di Nzola che è tornato centrale nel progetto dei bianconeri proprio grazie al nuovo allenatore.

Una partita, dunque, che metterà di fronte due squadre dagli obiettivi ben diversi che, però, condividono il fatto di aver iniziato al meglio la stagione.

Come vedere Inter-Spezia in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter-Spezia

Inter-Spezia Data: Sabato 20 Agosto 2022

Sabato 20 Agosto 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Inter Spezia sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lecce Inter in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra l’Inter di Simone Inzaghi e lo Spezia di Luca Gotti, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Sabato 20 Agosto 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio San Siro di Milano sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Serie A come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Spezia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Spezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Spezia

Nessun particolare cambiamento nella formazione dell’Inter rispetto all’undici titolare che ha battuto il Lecce.

Simone Inzaghi si affida ai suoi fedelissimi più l’attacco formato dalla LuLa, ovvero Lukaku e Lautaro Martinez.

Sugli esterni, Robin Gosens sarà il titolare insieme a Dumfries che agirà sul lato opposto.

Lo Spezia anche non avrà particolari cambiamenti rispetto alla vittoria contro l’Empoli.

Gotti giocherà con un modulo speculare a quello nerazzurro, quindi il 3-5-2 con Nzola titolare in attacco insieme a Daniele Verde.

Presente anche il nuovo acquisto Dragowski che giocherà tra i pali dei bianconeri

Le probabili formazioni di Inter-Spezia

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All: S. Inzaghi.

SPEZIA (3-5-2) : Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola. All: Luca Gotti