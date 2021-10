Dove vedere Inter-Sheriff in Diretta Tv e Streaming: probabili formazioni e orario 19-10-2021

Dove vedere Inter-Sheriff, 3° giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2021-2022, martedì 19 ottobre alle ore 21:00. Il match di San Siro tra i nerazzurri e la squadra moldava sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now TV.

Riparte la Champions League con la 3° giornata della fase a gironi. A San Siro l’Inter campione d’Italia ospita la sorpresa del girone, i moldavi dello Sheriff Tiraspol. I nerazzurri hanno 1 punto in due partite dopo la sconfitta con il Real Madrid e il pari contro lo Shakhtar Donetsk. Lo Sheriff è invece a punteggio pieno a 6 punti, avendo battuto sia ucraini che spagnoli nelle prime due giornate.

Dimenticare subito la sconfitta in campionato contro la Lazio e lanciarsi in Champions. La gara casalinga contro lo Sheriff è fondamentale per il percorso europeo e la vittoria è un obbligo. Con i 3 punti, l’Inter rientrerebbe in corsa per il girone, un pari e soprattutto una sconfitta sarebbero quasi decisiva (in negativo) per le sorti europee nerazzurre.

Morale alle stelle per lo Sheriff, mina vagante del gruppo è che alla terza giornata si ritrova a 6 punti, avendo battuto lo Shakhtar in casa e il Real al Bernabeu. L’occasione di fare lo scacco anche all’Inter potrebbe spingere l’impresa i moldavi, nonostante la differenza tecnica. Una clamorosa vittoria a Milano porterebbe i sogni da ottavi di finale a diventare una seria realtà.

Dove vedere Inter-Sheriff in diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter-Sheriff Tiraspol

Data: 19 ottobre

Orario: 21:00

Canali TV: Sky Sport Action (canale 206), Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta Streaming: Sky Go, Now Tv, Mediaset Infinity (su smartphone, pc, console, tablet)

La partita Inter-Sheriff Tiraspol in programma martedì 19 ottobre alle ore 21:00 a San Siro. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Action (206) e Sky Sport 4K (213). La partita sarà disponibile per i clienti Sky anche sul servizio streaming Sky Go.

La partita sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme a pagamento Now TV e Mediaset Infinity, tramite abbonamento.

Dove ascoltare Inter-Sheriff in Radiocronaca

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter –Sheriff in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Inter-Sheriff

Possibile cambi di formazione in casa Inter. Inzaghi dovrebbe cambiare più di qualcosa rispetto all’11 visto contro la Lazio. Confermato il blocco difensivo Handanovic, Bastoni, de Vrij e Skriniar. A centrocampo assieme agli inamovibli Barella e Brozovic, dovrebbe tornare Calhanoglu favorito su Vidal e Vecino. Sugli esterni Perisic torna a sinistra, ballottaggio tra Dumfries e Darmian, con l’olandese avanti. In attacco Dzeko e il ritorno di Lautaro da titolare. In panchina Sanchez e Correa. Indisponibile Sensi.

Lo Sheriff dovrebbe presentarsi a San Siro con la formazione tipo già vista nelle prime sfide europee. 4-2-3-1 con Athianasadis in porta, Cristiano, Dulanto, Arboleda e Fernando Costanza in difesa. A centrocampo Thill e Addo. Sulla trequarti Castaneda, Kolovos e Traoré. Yakhshibaiev punta centrale.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

SHERIFF (4-2-3-1): Athianasadis, Cristiano, Dulanto, Arboleda, Fernando Costanza, Thill, Addo, Castaneda, Kolovos, Traoré, Yakhshibaiev. All.: Vernydub

Precedenti e statistiche di Inter-Sheriff

Non ci sono precedenti tra le due squadre in campo europeo. Lo Sheriff è alla terza partita in assoluto in una fase di gironi di Champions ed è per la prima volta alla fase finale della competizione. Il match di martedì sera di San Siro sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre.

Migliori Bookmakers AAMS