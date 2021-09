Dove vedere Inter-Real Madrid in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 15-09-2021

Dove vedere Inter – Real Madrid, 1° Giornata della fase a gironi di Champions League 2021-2022, Mercoledì 15 Settembre 2021 alle 21:00. Il match di San Siro tra i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi e gli spagnoli di Ancelotti sarà trasmesso in Diretta Streaming in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Inter e Real Madrid scendono in campo a San Siro alle 21:00 di mercoledì 15 settembre per la prima giornata del Girone D di Champions League.

Inter Real Madrid 1° Giornata Girone D Champions League 2021-2022

Inter – Real Madrid è sicuramente il big match di questa 1° Giornata di Champions League.

I nerazzurri sono inseriti nel Girone D insieme ai moldavi dello Sheriff e lo Shakhtar Donetsk oltre al Real Madrid.

Anche l’anno scorso l’Inter era nel Girone insieme a Real e Shakhtar ed è stata eliminata proprio nella prima fase.

I nerazzurri a novembre 2020 avevano perso in casa contro il Real Madrid 2 a 0 e al Camp Nou per 3 a 2.

Quest’anno la squadra di Simone Inzaghi sicuramente vorrà vendicare la brutta eliminazione e farà di tutto per iniziare al meglio questa Champions League dopo l’ottimo avvio di campionato.

Dall’altra parte i blancos sebbene non siano la corazzata di alcuni anni fa partono di diritto ogni anno tra le squadre favorite per la vittoria della massima competizione europea. Il Real Madrid nelle prime 3 giornate di Liga giocate ha ottenuto 2 vittorie ed 1 pareggio.

L’estate non è stata per nulla facile per i madrileni che hanno salutato Zinedine Zidane e hanno scelto per la panchina il ritorno di Carlo Ancelotti, l’uomo che a Madrid ha portato la storica Decima Champions League.

Il Real Madrid dopo le tre Champions League vinte consecutivamente tra il 2016 e il 2018 in questi ultimi anni è stato eliminato sempre malamente e quest’anno punta a tornare a fare la voce grossa in Europa.

Per mercoledì sera a San Siro sono attesi oltre 30.000 tifosi nerazzurri ma chi non potrà andare allo stadio potrà godersi il match comodamente da casa.

Guarda su Prime Video Inter Real Madrid in Diretta Streaming. Registrati Ora

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere, in esclusiva, il big match Inter – Real Madrid.

L’emittente ha infatti acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì, a partire dunque dall’attesissima sfida tra Inter e Real Madrid.

Dove vedere Inter – Real Madrid in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita: Inter – Real Madrid

Data: 15 settembre

Orario: 21:00

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

La partita Inter – Real Madrid valevole per la 1° Giornata del Girone D di Champions League, si giocherà mercoledì 15 settembre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in Diretta Streaming su Amazon Prime Video.

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

La visione di Inter Real Madrid in Diretta Streaming sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma Prime Video su Smart Tv, smartphone, tablet, console e pc.

I clienti Amazon Prime potranno guardare la UEFA Champions League su Prime Video compresa nel loro abbonamento senza nessun costo aggiuntivo.

Chi non è ancora registrato a Prime può farlo aprendo un nuovo account e usufruire del periodo gratuito di 30 giorni e provare la piattaforma.

Successivamente se vuole continuare ad usufruire del servizio il costo dell’abbonamento sarà di €3.99/mese o €36/anno. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale amazon.it/prime.

Su Prime Video gli abbonati possono godersi le partite con una qualità di trasmissione decisamente elevata, anche in 4K con HDR, commentate da famosi telecronisti come il grande Sandro Piccinini.

Oltre alla UEFA Champions League, i clienti Prime possono usufruire di numerosi vantaggi tra cui spedizioni Premium, offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter Real Madrid:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter – Real Madrid in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Inter – Real Madrid

Simone Inzaghi schiera la sua Inter con il 3-5-1-1 con Handanovic in porta e linea difensiva a 3 formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ci sono Darmian a destra e Perisic a sinistra mentre Brozovic sarà in cabina di regia affiancato da Barella e Calhanoglu. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Sensi.

Ancelotti schiera il suo Real Madrid con il classico 4-3-3 con Courtois in porta e difesa formata da Carvajal a destra e Marcelo a sinistra con Alaba e Militao centrali. A centrocampo c’è Casemiro in cabina di regia affiancato da Valverde e Modrid. In attacco il tridente formato da Benzema, Bale e Vinicius.

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic, 12 Sensi, 9 Dzeko All. Inzaghi

A disposizione: 97 Radu, 21 Cordaz, 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 11 Kolarov, 7 Sanchez, 2 Dumfries, 8 Vecino, 10 Lautaro, 32 Dimarco, 19 Correa

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Valverde, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Precedenti e Statistiche di Inter – Real Madrid:

Sono in totale 17 i precedenti tra Inter e Real Madrid nelle Coppe Europee ed il bilancio è di sette le vittorie della squadra italiana, otto degli spagnoli e due i pareggi.

L’Inter ha perso 4 delle ultime 5 partite giocate contro il Real Madrid in competizioni europee di cui 2 la scorsa stagione nella fase a Gironi di Champions League.

In particolare in casa l’Inter contro il Real Madrid ha un bilancio di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta quella della scorsa stagione per 2 a 0.

Il Real Madrid ha vinto 8 delle 9 partite di Champions giocate contro squadri italiane.

Il 25 novembre scorso l’Inter ha perso 0 a 2 contro il Real Madrid con i gol di Hazard e Rodrygo.

All’andata il 3 novembre 2020 il Real Madrid aveva vinto in casa per 3 a 2 con il gol decisivo segnato da Rodrygo all’80’.

I precedenti tra Inter e Real Madrid in Europa sono in totale 17 di cui 4 risalgono alle semifinali in cui il Real ha sempre avuto la meglio.

L’ultima vittoria dell’Inter contro il Real Madrid risale alla fase a Gironi di Champions del 1998 quando vinse a San Siro 3 a 1 con i gol di Zamorano e doppietta di Roberto Baggio.

I nerazzurri possono vantare anche un successo nella Finale della Coppa dei Campioni del 1964 a Vienna con doppietta di Sandro Mazzola per la prima coppa dalle orecchie lunghe vinta dai nerazzurri.

