Dove vedere Inter-Monza in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 15-04-2023

Dove vedere Inter-Monza, match valevole per la 30° turno di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 15 aprile, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter di Simone Inzaghi torna a vincere in trasferta dopo più di tre mesi e lo fa in una serata magica, quella dell’andata di Champions League contro il Benfica allo stadio “Da Luz”, dove la gara termina 0-2 per i nerazzurri. Inzaghi mette a tacere ancora una volta tutta la pioggia di critiche che gravava su di lui alla vigilia della sfida di Champions, con i nerazzurri che sottomettono per tutta la gara i portoghesi e assestano un bel passo verso la semifinale. L’entusiasmo e la convinzione ritrovati in casa nerazzurra, dovranno essere riversati anche nella gara di sabato sera in programma contro il Monza, dato che i nerazzurri non trovano il successo in campionato da quasi un mese e galleggiano attualmente al quinto posto in classifica al di fuori della zona Champions.

Dall’altra parte il Monza di Raffaele Palladino, reduce dalla beffa della “Dacia Arena”, dove Beto al 92’ ha privato i brianzoli di tornare al successo in campionato che manca oramai dal 4 marzo. In quell’occasione il Monza si impose per 2-1 contro l’Empoli. La squadra di Palladino si trova attualmente al 13° posto in classifica con ben 35 punti totalizzati fin qui, con il discorso salvezza ampliamente archiviato, la squadra brianzola partirà per San Siro con l’obiettivo di confermare il proprio gioco e offrire un’altra grande prestazione contro una big.

Dove vedere Inter-Monza in Diretta Tv e Streaming

Inter-Monza sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Inter-Monza potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Monza le ultimissime:

Nei nerazzurri ancora da valutare le condizioni di Calhanoglu e Skriniar. Inzaghi potrebbe cambiare alcune pedine rispetto all’undici sceso in campo a Lisbona. In difesa pronto De Vrij che potrebbe far rifiatare Acerbi al centro della difesa. Sulle fasce Gosens sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare sulla corsia di sinistra, mentre a destra tutto dipenderà dall’impiego di Darmian se da braccetto basso oppure da esterno. In attacco ritornerà Lukaku, in piena fiducia dopo l’ennesimo rigore realizzato con la maglia dell’Inter, ma ad affiancare il belga potrebbe non esserci Martinez, che martedì ha collezionato l’ennesima prestazione sottotono insieme a Dzeko, al quale potrebbe essere preferito Correa.

Nel Monza molto probabilmente resterà ancora indisponibile Dani Mota. A guidare l’attacco brianzolo ci saranno,dunque, Andrea Petagna e Caprari, sostenuti dal centrocampo più che tecnico con Sensi, Rovella e Pessina.

Inter-Monza Probabili Formazioni:

Partita: Inter-Monza

Inter-Monza Data: 15 Aprile

15 Aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn e Tim Vision

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. All. Palladino