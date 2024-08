La partita Inter-Lecce si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 24 agosto alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Inter-Lecce in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-08-2024.

Dopo l’amaro pareggio per 2-2 arrivato in extremis al Marassi di Genoa, il quale si conferma uno dei campi più ostici per l’Inter negli ultimi anni, i nerazzurri si apprestano ad affrontare la prima gara casalinga della stagione contro il Lecce nell’anticipo di domani sera. Simone Inzaghi avrà, dunque, il compito di condurre i suoi al primo successo stagionale evitando cali di concentrazione come successo nel finale di gara contro i rossoblù dopo l’errore di Bisseck che ha portato al rigore e alla perdita dei primi due punti in classifica.

Dall’altra parte il Lecce di Luca Gotti, reduce da un bruttissimo avvio di stagione dopo la brutta débâcle per 0-4, incassata per mano dell’Atalanta. La squadra giallorossa ha mostrato dei chiari segni di difficoltà difensiva collegati contemporaneamente ad una difficolta nel mettere in atto delle ripartenze pericolose, elementi che hanno indotto la Dea ad essere totalmente padrona del match e ad ottenere la prima vittoria. Servirà indubbiamente qualcosa in più alla squadra di Gotti se si vorrà mettere in difficoltà i campioni d’Italia e contemporaneamente iniziare a smuovere la propria classifica.

Dove vedere Inter-Lecce in Diretta Tv e Streaming

Inter-Lecce sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn iscrivendosi a uno dei piani di abbonamento tra quello Standard (34,99 euro) e quello Premium (59,99 euro), ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport al costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Inter-Lecce potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Lecce le ultimissime:

Ci sarà sicuramente qualche cambio tra le file nerazzurre in vista della gara di domani sera, Inzaghi infatti è pronto a lanciare nuovamente titolare Pavard al posto di Bisseck come braccetto al fianco di Acerbi e Bastoni. Aria di cambio anche sulla corsia di destra dove Darmian dovrebbe lasciare il posto a Dumfries con Dimarco dalla parte opposta. A centrocampo partiranno davanti Calhanoglu-Barella e Mkhitaryan con Frattesi e il recuperato Zielinski pronti a subentrare. Davanti inamovibili Thuram, reduce da una prima doppietta in campionato al fianco del toro Martinez, ancora alla ricerca del primo sigillo.

Dall’altra parte classico 4-2-3-1 di Gotti che si affiderà in difesa ancora a Gendrey e Gallo sugli esterni, mentre Baschirotto e Gaspar agiranno centrali. A centrocampo Ramadani e Pierret a dettare i tempi di gioco in mediana con Banda-Rafia e l’adattato Dorgu sulla trequarti. Davanti unica punta di peso Kristovic.

Inter-Lecce probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.