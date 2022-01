Dove vedere Inter-Lazio in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 9-1-2022

Dove vedere Inter-Lazio, 21° Giornata di Serie A, Domenica 9 Gennaio 2022 alle 20.45. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Era forse destino che la prima partita del 2022, per Simone Inzaghi, doveva coincidere con il ritorno alle origini.

Nell’anno in cui l’allenatore completerà la sua prima stagione in nerazzurro, cercando di arrivare all’obiettivo scudetto, il primo confronto sarà contro la Lazio, ovvero la sua ex squadra nonché club del suo cuore.

Complice anche la complicata situazione del Covid-19 che ha reso impossibile lo svolgimento del match tra l’Inter e il Bologna, i nerazzurri hanno potuto vedere le rivali al titolo fare punti importanti contro rivali complicati da affrontare ed è anche per questo che la sfida contro la Lazio può valere il doppio.

I biancocelesti, che invece hanno già giocato la prima sfida dell’anno, rischiano di perdere il treno Europa.

Il pareggio pirotecnico contro l’Empoli ha nuovamente evidenziato grandi problemi difensivi ad una squadra che non solo deve competere contro Roma e Juventus, ma deve guardarsi le spalle anche da un’agguerritissima Fiorentina.

Maurizio Sarri vuole dare una svolta al suo primo anno a Roma, battendo proprio la squadra che arrivò seconda durante l’anno in cui vinse il suo primo (e unico) scudetto della carriera.

La sfida del San Siro sarà di enorme importanza tra grandi giocatori e due allenatori che vogliono vincere velocemente.

Come vedere Inter-Lazio in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Lazio

: Inter-Lazio Data : Domenica 9 Gennaio 2022

: Domenica 9 Gennaio 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Maurizio Sarri, il 9 Gennaio 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Inter Lazio in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter Lazio, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Lazio

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Lazio

I nerazzurri di Simone Inzaghi dovrebbero poter ritrovare Edin Dzeko, tornato negativo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone, ma difficile che il bosniaco possa subito partire titolare.

Oltre ciò, bisognerà fare a meno anche di Calhanoglu, squalificato.

Per tale motivo, la squadra si evolverà con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez a costruire la fase offensiva con Vidal a giocare nel quintetto di centrocampo al posto del turco ex Milan.

Brozovic e Barella completeranno il reparto centrale, mentre sugli esterni ci saranno Dumfries e Perisic.

La difesa sarà composta da Handanovic in porta e il già collaudato trio difensivo: De Vrij, Skriniar e Bastoni.

La Lazio, invece, dovrà fare a meno di Francesco Acerbi che dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro l’Empoli non sarà nel match.

Sarà Patric, probabilmente, a fare coppia con Luiz Felipe al centro della difesa con Marusic e Hysaj titolari sugli esterni.

In porta Strakosha mantiene la titolarità, mentre in mezzo al campo continuerà ad esserci il trio composto da Milinkovic Savic, Luis Alberto e Cataldi.

Pedro, Immobile e Felipe Anderson giocheranno in attacco.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

