Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 30-04-2023

Dove vedere Inter-Lazio, match valevole per la 32° turno di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 23 aprile, alle ore 12:30. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter di Simone Inzaghi sembra aver ritrovato il giusto appiglio con il quale affrontare tutte le gare, i nerazzurri, infatti, sono reduci dal successo in trasferta contro l’Empoli per 0-3 che mancava all’attivo da più di due mesi e dalla grande gioia per la finale di Coppa Italia raggiunta dopo la vittoria contro i bianconeri nella gara infrasettimanale di mercoledì. Adesso alle porte nerazzurre arriverà la Lazio, in una gara che ha come peso specifico quello di poter essere determinante dal punto di vista di un piazzamento in Champions League, se l’Inter dovesse arrivare al successo riaprirebbe di fatto tutta la corsa per il secondo posto, riportandosi a soli 4 punti dai biancocelesti.

Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri che vuole assolutamente accantonare il brutto scivolone per 0-1 commesso all’Olimpico contro il Torino. Sarri avrà tutte le intenzioni di cercare di imbrigliare il centrocampo nerazzurro proprio come accaduto nella gara d’andata dove i biancocelesti si imposero con un netto 3-1 dinanzi ai propri tifosi. Il tecnico toscano sa di giocarsi un pezzo molto importante della propria stagione nella prossima partita, una stagione del tutto straordinaria che potrebbe riportare la Lazio in Champions League dopo più di due stagioni. In caso di successo, la Lazio potrebbe di fatto andare a mettere una seria ipoteca sul secondo posto, in attesa di capire anche quali saranno le sorti che attenderanno la Juventus, attualmente terza.

Dove vedere Inter-Lazio in Diretta Tv e Streaming

Inter-Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Inter-Lazio potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Lazio le ultimissime:

Inzaghi opterà per alcuni accorgimenti di formazione rispetto agli undici scesi in campo nella gara contro i bianconeri. Le novità potrebbero riguardare soprattutto il centrocampo visto gli acciacchi rimediati da Calhanoglu e Barella nella gara di mercoledì, anche se le condizioni della mezzala italiana non sembrano essere preoccupanti e potrebbe, dunque, riprendere il posto già dal primo minuto in mezzo al campo al fianco di Brozovic e Mkhitaryan. Davanti pronto alla conferma, dopo la grande prova di Empoli, Romelu Lukaku, affiancato dal solito Lautaro Martinez.

Tra le fila biancocelesti ci saranno, invece, pochi cambi di formazione rispetto alla gara di campionato conto il Torino, l’unica novità potrebbe essere quella di rivedere Ciro Immobile già dal primo minuto a guidare l’attacco biancoceleste, supportato dai soliti Zaccagni e Felipe Anderson sugli esterni.

Inter-Lazio Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco; Martinez, Lukaku. All. S. Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel ,Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. M.Sarri